明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《造星V》Hayden出局 望隊友繼續享受舞台

【明報專訊】ViuTV《全民造星V》進行第3輪淘汰賽，40強中有10人被淘汰，紅藍兩組施展渾身解數免被踢出局。前晚一集，藍組「Fung莎星辰」B組的Kakit（鄧家杰）、Lyman Heung（香胤宅）、Daibon（胡成邦）及Ash（盧信宥）齊穿上露肌裝及高跟鞋演出舞蹈《B.A.D》，搶盡鏡頭，4子中雖只有Lyman穿過高跟鞋演出的經驗，但其他3子表演時的舞姿亦十分流暢，未被腳上的高跟鞋影響，動作時而有力，時而女性化，完全配合「雌雄同體」主題。評判狄以達表示完全被Lyman的肢體、神態及眼神吸引；陳詠謙稱看完B組的演出，重新喚起他對性向的疑惑。

紅組「蕾安多芬」派出Tsoul（田曜誠）任隊長的C組應戰，Tsoul找來已被淘汰的藍組成員Cho Lewis（李祖南）幫手為《柴灣角街》重新編曲，但排練時突收到Cho Lewis通知不能再幫忙，因藍組有人知道他幫紅組做事，Cho Lewis不想令隊友不快。

另外一場自選項目對戰中，「蕾安多芬」A組及「Fung莎星辰」D組均以樂隊形式出戰，前者表演《The Midnight Incident》，後者表演串燒歌《致未來的我們》。D組成功帶動全場氣氛，獲5名評判一致給予藍燈勝出。A組人緣好的Hayden（黃誠希）被淘汰，隊友都攬着他爆喊，Hayden自覺好彩，認識到一班好朋友，希望隊友繼續享受舞台。

娛樂組

相關字詞﹕Hayden（黃誠希） Ash（盧信宥） Daibon（胡成邦） Lyman Heung（香胤宅） Kakit（鄧家杰） 全民造星V

上 / 下一篇新聞