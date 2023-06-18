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娛樂

Tyson Yoshi百無禁忌 選定棺材款式

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）昨日現身中環的《2ND》個人大碟主題期間限定店，分享推出實體CD、卡式帶及黑膠碟，以及周邊產品T恤、帽、首飾及手機殼的概念。活動在紅雨警告下舉行，仍吸引逾200粉絲排隊支持。

Tyson Yoshi表示因留意到市場上無論CD、卡式帶或黑膠碟都有用家，故希望透過不同音樂格式滿足需求，他笑言頸鏈的棺材設計，將會是他死後的棺材款式，「我拍歌曲《if i die tonight》MV都用這款棺材，個道具棺材後來放到我的工作室，媽咪有次上工作室，見到棺材都嚇親，然後致電鬧我，於是我將道具棺材移到貨倉，將來我死後都用這款棺材，我想好少人會那麼早計劃。（不怕棺材頸鏈令人覺得不好意頭？）條鏈叫「升官發財鏈」都可以，這頸鏈成本最高，數量不是太多」。

Tyson Yoshi表示完成大碟宣傳，感覺身心疲倦，計劃放大假出埠旅行充電，「我和女友都是7月生日，想一齊去沒有太多人的地方度假，女友最喜歡影相，給她一個腳架就得，她嫌棄我影相差，已放棄了我，她已習慣用腳架自拍」。他指放假後會籌備第3張大碟，繼續以創作英文歌為主，「跟其他歌手合作就會唱廣東歌或國語歌，已約好湯令山，又想跟台灣、泰國歌手合作，泰國音樂都好勁」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕棺材 《2ND》 Tyson Yoshi（程浚彥）

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