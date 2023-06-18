狂拍廣告無想過買樓 呂爵安：我追唔到姜濤

【明報專訊】呂爵安（Edan）昨日拍攝新一輯手機錢包廣告，已連續3年任代言人的他，稱未知有否加人工，不過今輯造型特別多。Edan成為廣告商寵兒，謙稱雖然搵到錢，但不算搵很多。可會效法姜濤買1800萬豪宅？他說：「我都想同家人租大一點的地方，沒想過買樓，因為太貴了，正如姜濤層樓都幾貴，我追唔到佢。」他表示暫沒想過獨居，有問過媽咪想不想他如Anson Lo（盧瀚霆）般，與家人同一棟樓但分開住，媽咪不同意，「阿媽唔捨得我，唔係我黐阿媽，係阿媽黐我，成日話我係『媽寶』，其實阿媽才是『仔寶』」。