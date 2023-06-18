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娛樂

延續智叔精神貢獻社會 陳敏兒計劃做YouTuber談生命意義

【明報專訊】資深演員廖啟智（智叔）前年3月因胃癌病逝，他生前拍了多部電影，包括《世上只有爸爸好》及《別叫我"賭神"》最近陸續上映。《世上只有爸爸好》題材有關器官捐贈，昨日舉行慈善場，主辦單位藉此呼籲大眾參與器官捐贈。智叔遺孀陳敏兒擔任活動嘉賓，她表示將丈夫離世的打擊轉化成能量，希望貢獻社會，延續智叔精神。她做生死教育方面的工作，教大家認識生命的意義，計劃做YouTuber拍片分享。

《世上只有爸爸好》是智叔遺作之一，他飾演貨車司機全叔，跟兒子聰仔（趙善恆飾）關係欠佳，聰仔在意外中離世，生前登記了器官捐贈，全叔強忍悲痛完成兒子遺願，遺愛人間。智叔遺孀陳敏兒透露丈夫生前常鼓勵兒子捐款幫人，智叔即使在患病時，仍不忘託她慰問身邊朋友。該片出品人兼監製李霖恩，昨日聯同參與演出的阮政峰、方紹聰出席慈善場，林曉峰前妻康子妮也到場支持。

器官捐贈是舉手之勞

陳敏兒表示之前已欣賞過《世上只有爸爸好》，但每次看感受都不同，現時全情投入生活和工作中。她承認智叔離世對她帶來打擊，故將此轉化成能量，為社會作出貢獻，盼能延續智叔精神。她透露多年前已登記器官捐贈，認為只是舉手之勞，希望能遺愛人間，幫社會做有意義的事。談到智叔已離世兩年，遺作至今仍然帶來正面信息，她還打算效法亡夫，「我都有死的一日，所以想做好預備，希望死後可以造福世界，這方面是向智叔學習。正如智叔生前是演員，可以透過所拍的戲來延續他的精神；我雖然沒再拍戲，不過我做生死教育的工作，都可以教大家認識對生命的意義」。

強項講故事 將愛傳承下一代

陳敏兒覺得每人都可憑自己獨特方法，將愛傳承下一代，由於講故事是她強項，正計劃做YouTuber，「3子從小晚晚聽我講故事，他們很喜歡，所以正蒐集些有意義的故事，然後在自己的網上頻道分享，就可以永續傳承，希望做YouTuber能今年內成事」。智叔另一部遺作《別叫我"賭神"》將於月底上映，陳敏兒到時亦會捧場，據她所知，智叔尚有4部遺作仍未上映。

康子妮感慨同期藝人相繼離世

康子妮前日出席好友溫裕紅喪禮，她受訪時突然拋下一句「可能下一個係我都唔定」，惹來猜測。康子妮昨日解釋不是想法負面，而是巧合跟她同期出道做主持的昔日同事，都相繼因病離世，令她想到萬一離開，會留低什麼給家人。

康子妮稱自加入保險業，常關注身體狀况及健康資訊。提到同是從事保險業的林作早前因「抽水」遭公司解僱，她說：「每個人的作風不同，林作都有好多客，如果他為人不好，好難有那麼多客，我覺得每個人本質都是善良的。」她不擔心林作事件會影響保險從業員的形象，認為保險顧問應主力幫客人爭取最大賠償，不是講自己掙到多少錢。

喜歡和音 不考慮參加《中年2》

從事保險業外，康子妮仍有任演唱會和音工作，透露7至8月為容祖兒30多場演唱會做和音。可有興趣參加《中年好聲音2》？她稱較喜歡和音，認為獨唱是另一回事，故未有考慮。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕康子妮 陳敏兒 別叫我“賭神” 世上只有爸爸好 廖啟智（智叔）

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