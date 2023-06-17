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娛樂

對圈外女友一條心 張馳豪謝絕狂蜂浪蝶埋身

【明報專訊】張馳豪（Aska）最近推出新歌《傻瓜…不要緊》分享其愛情經歷，過往拍過兩次拖的Aska，稱上一段感情遭女方背叛，分手收場，起初很氣憤，因大家經歷了很多，為何要這樣對他！但回想有過一段美好時光，最終都想對方好，祝福對方可以找到一個更加適合自己的人，「傻瓜是對她講，亦是對我講，It's Ok！大家不用再去糾纏這件事，再見亦是朋友」。

曾遭前度背叛起警戒心

Aska表示此經歷令他對識女仔築起一道牆，有了警戒心和防禦，直至遇到現時的圈外女友，拍拖兩年多，對方令他覺得拍拖應是很開心和沒負擔的事。一個圈內、一個圈外，是兩個不同的世界，如何維繫？Aska表示與女友的溝通很開放，有什麼都會跟對方說，「當大家都知道對方發生什麼事，就不會有太多猜忌，而且我們都很信任對方」。

娛樂圈美女多，誘惑多，Aska稱女友是有顧慮的，但對方清楚他並非口甜舌滑的人，如果有狂蜂浪蝶埋身，他也會立即發出明確信號，表明自己有女友，以及保持距離。問女友有何吸引之處？Aska甜絲絲說：「大家相處得很舒服，性格互補，我比較文靜，跟她一起時會令我癲起來。如果大家的工作遇到問題，會幫對方分析、解決和給予意見。（可擔心之後會步伐不一致？）我們都有打開心扉討論這問題，大家想法一致，很少摩擦。」

難忘開騷前突失聲

與女友感情穩定，讓Aska可專心在歌唱事業上拼搏，他稱出道至今一年多，深深體會這一行靠自己是不行的，真的需要很多人和時間去配合才能成事，從中也獲益良多，每學到一樣新事物都覺得很開心和很有趣，就好像一張白紙去吸收不同的新事物，「正如今次可以去新西蘭拍MV，我是從來沒想過的，覺得是一件很犀利的事」。談到遇過的挫折，Aska最深刻是之前與姚焯菲的演唱會，因時間緊迫，要不停練歌，開騷前兩晚突然失聲，要針灸和吃中藥，當時真的很擔心唱不到，令歌迷失望，但也是一次很好的學習經驗。

這一年的體驗，也令Aska更肯定繼續往歌手路走下去，無論在歌曲還是戲劇上，他還有很多東西想去試。談到現時競爭的除了《聲夢》學員，還多了一班《中年好聲音》歌手？Aska認為兩者各有不同市場，對公司來講是好事。會否分薄資源？他說：「都是，但這個沒辦法，社會是現實的，唯有繼續做好自己，無得驚。（性格文靜，可覺得蝕底？）都有少少，但我覺得最緊要先裝備好自己，機會自然就會來。」

想作曲給陳奕迅

Aska今年目標除了出多首不同曲風的歌曲外，亦希望有機會舉行小型音樂會，不一定要很大的場地，在餐廳裏邊吃東西邊唱歌，反而更舒服，亦會繼續寫歌，用歌曲去講故事。問到最想作曲給哪個歌手？Aska說︰「陳奕迅，中學開始已經聽他的歌，覺得他用歌曲講故事的能力超強，很少人能達到。」

記者︰陳釗

髮型︰Hugo Poon @Private i salon

化妝︰Wasabi Cheung @Kings Makeup

場地︰Amelia Hong Kong @Harbour City

相關字詞﹕陳奕迅 《傻瓜…不要緊》 張馳豪

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