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娛樂

吳君如狂收色情詐騙電話 MC演戇居廢青變專業騙徒大呼好玩

我談的那場戀愛｜吳君如演蠢女人靠演技搭夠 鄧麗欣自爆性感上陣

【明報專訊】吳君如、張天賦（MC）、鄧麗欣（Stephy）及陳輝虹主演電影《我談的那場戀愛》昨日在火炭的工業大廈拍攝。電影以網戀詐騙為題材，Stephy與MC分別飾演網騙集團主腦和騙徒，向吳君如飾演過億身家富婆騙財。吳君如自認樣子不似易受騙，要靠演技搭夠，又透露現實中經常收到詐騙電話，一日最少5個，以色情最多。MC戲中飾演戇居廢青到學識騙人，大呼拍攝過程好玩。

記者：柯美

攝影：劉永銳

吳君如、MC、Stephy連日來為電影《我談的那場戀愛》開工，Stephy與MC戲中分別飾演網騙集團主腦和騙徒，染了一頭金髮的吳君如則飾演被MC甜言蜜語騙財的富婆。吳君如笑言劇本寫她身家過億，現實中她何止這個身家，她說：「看我個樣都知不似容易受騙，所以要靠演技搭夠。」

收藏詐騙短訊 君如：留來笑吓都好

MC透露戲中最初只欺騙吳君如5萬美元，用作領養一頭牛。君如形容其角色因傻傻哋才上當。問君如現實中有否收過詐騙電話？她說：「大把，一日最少收5個，有些問我借錢，有些話有靚女，以色情最多，我沒有刪除這些電話對話和短訊，留來笑吓都好。不過都有想過改電話號碼，但騙徒原來是隨機抽取，換了電話號碼都沒用。」Stephy稱最近也收到很多不知明的短訊，問她是否阿姨個女。

MC收得最多是騙他有個包裹的電話，試過跟隨指示按聽廣東話，但都是講國語，自己沒有被騙。談到在《我談的那場戀愛》飾演騙徒角色，MC說：「故事的精髓是我這個戇居廢青如何成才，學識欺騙別人，過程很好玩，當然最終講欺騙別人是不對的。」

MC難忘工廈狂奔險暈倒

MC透露拍攝整部戲都是靠把口，但也有場戲講他在工廠大廈狂奔，「導演要求一鏡到底，我跑足一分鐘，拍了五六次，攝影師追着我拍都跑到嘔，我拍完差點暈倒」。見他比前肥了一點，MC表示拍該片十分開心，是幸福肥。

Stephy扮網騙主腦造型百變

Stephy雖然是客串，戲分不多，但演出的每個場口都很特別，她說：「講我是網騙主腦，負責編劇，教MC用什麼手段欺騙人，所以我會衣著性感，跟不同男士約會取經，然後教MC如何令女人墮入圈套，所以每場戲都有全新造型、全新面貌，有時會頭髮凌亂，有時會風情萬種，都幾特別。」

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相關字詞﹕我談的那場戀愛 鄧麗欣(Stephy) 張天賦（MC） 吳君如

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