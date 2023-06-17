重返《愛‧回家》謝豹哥窩心照顧 楊明談網民棄劇「可能大家眼光不同」

燉湯生意蝕8位數字

楊明的燉湯生意去年3月結束，他稱疫情期間捱得好辛苦，「盤生意蝕到入骨，共蝕8位數字，單是我都蝕7位數，希望將來能夠捲土重來」。他透露暫時未接其他劇。

呂慧儀否認霸車位

呂慧儀表示父親節當天會跟爸爸及兒子蟹籽食飯慶祝，前夫黃文迪當日較忙，會提早跟兒子見面。談到網上流出車cam片，爆她人肉霸車位，她承認片中人是她，但否認指控，「當日正在拍外景，有熱心市民讓出車位給劇組拍攝，我當時正站在車位前等候工作人員，很快就站回行人路，不是霸位」。她坦言拍攝器材較多，難免有阻塞情况，多謝街坊打氣和忍讓。

林凱恩：不受尊重難接受

林凱恩在社交網投訴遭名店職員不友善對待，她自覺平易近人，今次不受尊重就難以接受，「我感受到香港人壓力很大，不過基本尊重好重要，大家不停放負就變惡性循環，對心理和生理都有影響」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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