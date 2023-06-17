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娛樂

港姐第二輪面試 鍾嘉欣師妹陳曉彤信心爆棚 鋼琴大師高徒賴佩琳趕搭尾班車

多名高質佳麗首現身 直入港姐第2輪面試

【明報專訊】《2023香港小姐競選》第二輪面試昨日於無綫電視城舉行，逾50名參賽者質素平均，不單有樣貌、有身材、高學歷，甚至有數名佳麗獲名人和明星撐腰。在首輪面試被封熱門的「金髮蔡思貝」Juliana、貌似蔡卓妍的王怡然、「翻版范冰冰」王敏慈、「嫩版麥明詩」Angela、前港姐雷莊老友Michelle等以戰鬥格再次現身，迎戰初次登場的鍾嘉欣師妹陳曉彤及鋼琴大師劉詩昆高徒賴佩琳。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

數名初次登場的參賽者甚有質素，從溫哥華返港的26歲陳曉彤（Cindy）在港長大，於加國大學音樂系碩士畢業，是華姐鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男的師妹，她選過溫哥華《華裔小姐》，對入圍有信心，「我是鋼琴老師，準備表演跳舞、彈琴」。27歲任識記者的賴佩琳（Nichole）同時兼職教鋼琴，她笑言趕尾班車來選美，獲演藝學院老師提名。原來她是鋼琴大師劉詩昆的高徒，問提名人是否劉詩昆？Nichole說：「是的。」22歲陳旑（Fiona）身高176cm，是香港理工大學商業管理系碩士生，去年由內地來港升學，現已取得香港身分證。廣東話不太好會否蝕底？她說：「沒關係，我好勤力的。」

趙璧渝為細妹趙穎琪打氣

趙穎琪（Gladys）獲藝人家姐趙璧渝陪同到場打氣和教路，吳詠婷（Anna）亦有亞洲先生黃竣鋒（前名黃集鋒）任提名人支持。24歲OL鄭泳君（Gwen）穿碎花裙，左手臂有彩色紋身，吸引傳媒注目，她表示紋身代表家人、自己及寵物，早前未能出席首輪面試，因家人做手術需要照顧。可擔心紋身影響參選？她說：「盡量，若大會不接受都無法。」與薛影儀同屆選過亞姐的孫伊，今次轉戰港姐，她在社交平台分享不少火辣性感相，備受關注，不過Gwen與孫伊未有在記者會見傳媒。

熱門王敏慈Angela狀態大勇

Juliana、王敏慈、王怡然、Angela及Michelle愈戰愈勇，她們累積首輪面試經驗，打扮不再保守，昨日以戰鬥格示人，性感騷胸、露背、曬長腿，盡展美態。其中王怡然、王敏慈與中法混血兒賀怡雯（Lea）重遇大表開心，希望齊入圍。王敏慈被讚似范冰冰，她謙稱：「我沒有她那麼靚，但有信心入圍。（網友質疑曾整容？）評判都說我太濃妝，今日特意化淡妝。」Juliana也抱信心，稱若能入圍，願染黑髮或剪短髮。Michelle表示雷莊讚她表現OK，「她叫我小心被記者影相，仲叫我多做健身，我今日著得性感，主要是帶出cute和sweet感覺」。Angela見傳媒時不停派心心，稱有信心入圍。是否因有名媛趙曾學韞任提名人？她笑說：「有Auntie支持當然是好事。」

手臂有紋身的Doris在炎熱天氣下穿絲絨裙現身，笑言感到很熱，因剛從上海拍完戲回港，趕不及準備服裝。「翻版舒淇 」譚筱白化野性妝，稱平時都愛誇張打扮，希望有突破，「想展現不同的面貌給評判睇」。

樂易玲回應面試似選特種兵

無綫高層樂易玲與港姐統籌總經理何小慧於港姐複試後會見傳媒，大讚參賽者表現比第一輪面試好，各人都有好好準備，表現出誠意。提到有些參賽者廣東話不流利，她們指大部分都聽得明，相信給予多點時間會有進步。何小慧表示本月22日將公布入圍名單。對於參賽者「網紅33」投訴面試儼如選特種兵，要「不吃不喝不能玩手機12小時」，樂易玲回應稱會檢討，「我都有派同事關心參賽者飲食，夠不夠暖，至於玩手機是可以，只是換泳衣等面試環節，要保障大家私隱就不太適合用手機。她只是在社交平台分享香港生活，現階段不會扣分的，始終她是參賽者，尚未入圍，不知道應該點做」。

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相關字詞﹕賴佩琳（Nichole） 陳曉彤（Cindy） 「金髮蔡思貝」Juliana 「嫩版麥明詩」Angela 「翻版范冰冰」王敏慈 2023香港小姐競選

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