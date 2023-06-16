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娛樂

【開箱】《兄弟拉麵》 李勝基姜虎東日本開店賣即食麵

【明報專訊】有線頻道tvN於2017年推出綜藝節目《尹食堂》，由《農情家園》尹汝貞率領多名藝人到峇里島開韓國餐廳，結果大受歡迎，最高收視達14.1%，其後推出續集《尹食堂2》及《尹Stay》，內地電視台亦拍攝類似節目《中餐廳》。隨着疫情過去可再次出埠，同類型節目再次掀起熱潮。韓國有線頻道TV朝鮮上月22日首播的《兄弟拉麵》，由《依法相愛吧》李勝基、《認識的哥哥》姜虎東及《王后傘下》裴仁赫擔任主持，講述3人在日本開餐廳賣正宗韓國拉麵，推廣美食，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

同類節目太多 收視未如理想

《兄弟拉麵》逢周一播出，預計7集，至今播出4集，但收視未如理想，徘徊在1.6%至2.1%之間。節目也欠缺話題，有指李勝基早前懶理粉絲反對，與《愛麗斯時空旅人》女星李多寅結婚，導致李勝基形象下滑，影響節目收視。同時也有觀眾指疫情過後太多有關在海外開餐廳的綜藝節目，欠缺新意，譬如《瑞鎮家》，李瑞鎮、朴敘俊、崔宇植及防彈少年團成員V在西班牙開餐廳，以及《生意天才白社長》，則由韓國廚神白種元帶領少女時代成員Yuri、Got7的Bam Bam，分別在摩洛哥及拿坡里開食店。

《兄弟拉麵》與其他節目「撞橋」之餘，最大問題是選錯餐廳模式；3名主持在日本神奈川縣江之島開設名為「兄弟拉麵」的餐廳，專門售賣韓國即食麵，加上海鮮、炒豬肉等配料。以即食麵為主菜，價格便宜，賣790日圓（約44港元）至990日圓（約55港元）不等，但以此為韓國美食代表，以乎不太適合，難道忘記《大長今》內描述的宮廷美食嗎？要不然賣韓牛、濟州黑毛豬，也總好過推介即食麵。

另一方面，日本拉麵店成行成巿，即食麵也有一定歷史，加上韓國即食麵大多加辣椒粉，會適合日本客？「兄弟拉麵」開張當日，首批客人就頻呼碗麵「好辣」，客人點餐時也經常詢問是否很辣，令到節目除了探討食物辣與不辣外，好像沒有別的內容。

主持人姜虎東與李勝基相識多年，早於2009年在《強心臟》合作，相隔多年再聚首，默契依舊；兩人負責下廚，分工合作，互補不足。可惜3人中只有李勝基懂日語，卻在廚房工作，樓面交由完全不懂日語的裴仁赫負責，連基本對答都不會，落單用身體語言外，終日拿着智能手機充當翻譯；可看出裴仁赫努力學習日語，但這應該是開拍前準備。再者，李勝基懂日語，在當地名度也比裴仁赫高，好應該在樓面吸客。

婚後形象下跌 加插環節「洗白」

李勝基婚後形象下跌，接拍綜藝節目似乎也為提升個人形象。首集講述3兄弟於開店前一晚在宿舍用膳，李勝基突然拿出妻子李多寅為他準備的食物，邊食邊對兩名拍檔說，很感恩有個好老婆；又謂與李多寅婚後有共同目標，約定一起多做善事，感覺這安排有意為他「洗白」。

《兄弟拉麵》也不是完全沒有優點；韓劇在全球大受歡迎，韓國飲食文化也愈來愈受關注，節目應該可提高韓國即食麵營業額。姜虎東的演出也是看點之一，自稱熱愛韓國即食麵，曾在《新西遊記》表演4分9秒內吃掉五包即食麵，還主持過《煮泡麵的男人》，走訪韓國各地，當即食麵「吃播」。姜虎東今次變身廚師，將吃過最好味的即食麵食譜推介給日本人。他下廚時亦十分搞笑，會落漏配料或忘記計時，也因為點單太多，應接不暇，要食客呆等。

節目另一看點是餐廳每日只有3道菜，客人品嘗後會投票，覺得不好吃可投「淘汰票」，被淘汰的菜式將下架，換上新菜式。據悉3人事前準備了21個菜單替換。目前炒豬肉、明太魚、海鮮等3款即食麵菜式，在節目中已被淘汰，換上全州拌麵、排骨咖喱及泡菜五花腩即食麵，且看續後3人能否守護此菜單。

相關字詞﹕裴仁赫 李勝基 姜虎東 韓國綜藝節目 兄弟拉麵 開箱

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