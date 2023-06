《奪寶奇兵之命運輪盤》荷李活首映 關繼威驚喜現身與夏里遜福敘舊

【明報專訊】繼上月康城影展後,夏里遜福(Harrison Ford)最後一次扮演鍾斯博士的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),前晚移師荷李活杜比劇院舉行首映禮,台前幕後悉數到場之外,在《奪寶奇兵》系列第2集《魔域奇兵》扮演Short Round的關繼威亦現身,在紅地氈給老拍檔夏里遜福帶來驚喜,也是對《奪》片恩師史匹堡(Steven Spielberg)的一種支持。