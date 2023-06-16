《奪寶奇兵之命運輪盤》荷李活首映 關繼威驚喜現身與夏里遜福敘舊

童星出身的關繼威，闊別幕前工作20年後接演《奇異女俠玩救宇宙》，今年在奧斯卡頒獎禮橫掃多個大獎，他亦捧走最佳男配角殊榮，當時負責頒發最佳電影的夏里遜福，在台上跟關繼威重逢，即熱烈擁抱。今年奧斯卡頒獎禮曾碰面關繼威12歲首次拍戲，被選中參演《魔域奇兵》，跟扮演鍾斯博士的夏里遜福有大量對手戲，跟該片導演史匹堡亦建立深厚友誼。《奪寶奇兵之命運輪盤》是《奪寶奇兵》系列第5集，亦是史匹堡首次卸下導演職責，退居監製之位，改由《盧根》占士曼高（James Mangold）執導。前晚首映禮，史匹堡跟《奪寶奇兵》系列監製佐治魯卡斯（George Lucas）到場外，沒份演出新一集《奪寶奇兵》的關繼威亦驚喜現身。當夏里遜福於紅地氈接受傳媒訪問，關繼威已在他背後跳來跳去，當夏里遜福發現他，兩人即熱烈擁抱。關繼威曾表示史匹堡選中他拍攝《魔域奇兵》，改變了一生，也開啓了演藝工作大門。因此史匹堡新作首映，他自然要來捧場。John Williams率管弦樂團演奏《奪寶奇兵之命運輪盤》放映前，大會又安排了另一驚喜，經常為史匹堡電影擔任配樂的John Williams，率領管弦樂團演奏片中多首音樂，包括以今集女主角菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）飾演的Helena為題的新樂章；而且演出前由史匹堡親自介紹John Williams和樂手出場，現場觀衆即報以熱烈掌聲。夏里遜福表明新片是他在這系列的最後一次演出；憑《邋遢女郎》成名的菲比布烈治，片中扮演夏里遜福契女，對於有傳她扮演的Helena有可能接棒成為整個系列的新主角，她說：「完全沒聽聞。」自從《邋》劇成功後，串流平台Prime Video與菲比簽訂新約拍劇，除了準備把小說《Sign Here》改編之外，菲比表示亦將會重寫《盜墓者羅拉》故事，有可能拍成劇集及電影；她又謂現在編劇公會罷工仍未告一段落，所以大家都正在休息。