P1X3L享受出埠表演 楊安妮驚訝男友KC成《造星V》冠軍大熱

Win Win表示出埠拍節目好玩，玩到嘔兩次，但強調不是身體出問題。早前自爆在家中暈倒入院的她稱身體還好，「醫生話我太累，心臟血液不流通所至，也可能與四五年前做先天性肺動靜脈瘤手術有關，但再深究也很難找到原因，總之會繼續跳舞」。

男友鼓勵 終克服上台唱歌

Win Win透露之前拿咪已緊張手震，今次在節目終於克服到在台上唱歌，雖然仍稍欠信心，自覺表現還好，出發前男友KC（黃家灝）有鼓勵及陪練歌。

對於KC獲捧為《全民造星V》冠軍大熱，Win Win一臉驚訝說：「唔係呀嘛！」是否對KC無信心？她說：「知道有很多唱歌超級勁的人，有點擔心，我對他是非常有信心。」KC稱不擔心進軍幕前會影響和她的感情，Win Win承認二人感情穩定，很sweet，甜笑道：「其實他入行大家可以一齊返工都幾開心，不過成日見面怕感情會變淡，可能要分居。」

P1X3L透露8日拍攝行程相當緊密，雖然無覺好瞓，但十分享受，不覺辛苦。首次海外表演十分緊張，他們表示驚喜有台灣粉絲支持，有騷開就開心。問何時在香港開騷？吳啟洋（Phoebus）說：「問了唱片公司，話有機會下年。」George笑說：「信公司，唔怕。」

記者：林祖傑