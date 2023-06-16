陳豪膺傑出員工遭老婆質疑 朱凱婷以為跟賺錢能力掛鈎

朱凱婷稱以為這個獎跟員工賺錢能力掛鈎，近年常為這個頒獎禮擔任司儀的她，沒想到可以跟陳豪一齊得獎，感覺好榮幸。她笑說：「聽說我們分別獲10名同事提名，好多謝公司各部門的肯定。我跟Aimee私下是好朋友，她聽到我攞獎歡呼『Oh my God』，沒想到她聽到老公得獎會有點不相信。」兩人得獎會否獲公司加簽合約？他們笑謂：「一定要，要盡量滿足公司。」

陳豪預告明年搞錫婚派對

本來在外地度假的朱凱婷專程回港領獎，她表示稍後飛日本會合老公和女兒旅行慶祝。陳豪透露每年都跟Aimee慶祝結婚周年，今年10周年本想搞大型派對，「Aimee將帶3個小朋友回加拿大探親，時間配合不到，延至明年再大事慶祝。（Aimee有冇頒10年好老公金牌畀你？）好提議，我向她爭取一下」。陳豪已預留檔期跟家人慶祝父親節，又希望邀請朱凱婷一家同來慶祝。朱凱婷回憶10年前赴巴黎參與陳豪與Aimee婚禮，希望明年有份參與他們的錫婚派對。

記者：鍾一虹