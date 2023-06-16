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娛樂

鄭欣宜澄清非戀愛大過天玩「失蹤」 經理人林珊珊：的確病咗 療傷中

【明報專訊】鄭欣宜上月30日剛度過36歲生日，她自4月26日更新社交網後，「失蹤」個多月未有公開露面或發帖文。上月她在香港電台《十大中文金曲頒獎音樂會》及ViuTV《Chill Club頒獎禮》分別奪得最優秀流行女歌手大獎及年度女歌手金獎，她都因身體抱恙缺席。昨日有傳欣宜戀愛大過天扭計不開工，連經理人公司也未能聯絡她。欣宜經理人林珊珊昨日代為交代，稱欣宜病了正在療傷，希望大家給予時間，其他細節未有透露。林珊珊提到「療傷」字眼，惹來網民猜測欣宜「失蹤」是否跟感情有關。

娛樂組

欣宜近年歌唱事業發展理想，橫掃樂壇頒獎禮女歌手獎。她去年底在《新城勁爆頒獎禮2022》冧莊奪勁爆女歌手，當時說有信心在其他頒獎禮奪女歌手獎獲大滿貫。結果她今年初在商台《叱咤頒獎禮》冧莊女歌手金獎及叱咤我最喜愛的女歌手，3月時再在紅館舉行演唱會。

上月初舉行的港台《十大中文金曲頒獎音樂會》及《Chill Club頒獎禮》，欣宜分別奪得最優秀流行女歌手大獎及年度女歌手金獎，事業再創高峰。不過當時有指她身體抱恙未能出席親自領獎，未像其他缺席歌手事前拍得獎短片講感言，亦未有透露病况。

個多月沒更新社交網

欣宜逾兩個月沒有公開亮相，上一次露面是4月1日在紅館參與紀念張國榮（哥哥）逝世20周年《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》，她穿著黑色長裙打頭陣唱《當年情》，欣宜說：「《當年情》是我特登為今次音樂會opening挑選的，不知大家見番20年無見的朋友會講什麼，希望這晚透過哥哥的音樂和影片，同他肩並肩。」

欣宜4月26日貼出和傳緋聞多年的外籍髮型師Benjamin在酒店Staycation的親密合照，相中欣宜與Benjamin輪流互相揹起對方，欣宜揹着Benjamin時，對方雙手放在她胸前，二人開心笑到張大口。欣宜留言多謝攝影師為他們拍照，Benjamin笑稱雙下巴呈現鏡頭前。不過有傳欣宜男友另有其人，有指是花店老闆Derek。

有傳跟Derek日本旅行

一向活躍於社交網的欣宜之後一直「潛水」，未有更新社交網透露動向，上月底生日，亦未有發新帖文。昨日有傳欣宜扭計不肯開工，指她戀愛大過天，連經理人公司也未能聯絡她。日前有指欣宜被發現跟男友Derek在日本主題樂園遊玩，同行還有髮型師。

對於外間傳聞，鄭欣宜經理人林珊珊昨日回應《明報》表示：「多謝大家關心，代表Joyce（鄭欣宜）向大家交代一下，佢的確病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢，其他細節我哋唔再透露，大家都平安，身體健康。」林珊珊提到「療傷」字眼，引起外界各種猜測，當中有指是否與感情有關。

相關字詞﹕林珊珊 鄭欣宜

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