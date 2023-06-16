伙周嘉洛陳瀅清邁拍真人騷 朱敏瀚爆未出發先跟JW鬧交

朱仔解釋拍完除衫戲可以狂吃，沒陳瀅說得那麼誇張。陳瀅覺得第二輯的故事頗圓滿，不想拍第三輯，但4人還有合作機會，稍後去清邁拍真人騷。陳瀅表示不會以三點式示人，「JW著我就著，我們之前一直話相約旅行都不成事，今次很期待」。

周嘉洛拒穿三角泳褲

朱仔笑稱驚拍完真人騷連朋友都做不成，「節目之前開會，我和JW已有拗撬又鬧交，未出發已被投訴，希望4人回來仍是朋友」。周嘉洛表示之前肥的14磅已消失，因夏天流汗肥不了，又稱有朱仔在，他拍真人騷不用操肌，「我很保守，不會著三角泳褲，落水著一件頭泳裝」。

談到朱仔擔心拍真人騷會鬧交收場沒朋友做？他自言大量不會跟他們吵架。對於很多人加盟《愛‧回家之開心速遞》，包括楊明等，周嘉洛很開心《愛‧回家》愈做愈大，他未收到消息何時歸隊稱「一切隨風」。會否擔心觀眾忘記「金城安」一角？他說：「加入的角色那麼強勁，不需要我了。有機會當然想回家玩。」

記者：柯美