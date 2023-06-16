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娛樂

杜琪峯分享如何逆境自強 蝦頭力證跟王菀之無芥蒂

【明報專訊】《第31屆香港舞台劇獎》頒獎典禮前晚舉行，杜琪峯（杜Sir）、金燕玲、李麗珍、楊詩敏（蝦頭）、漫畫家尊子、新聞工作者蔡玉玲等擔任頒獎嘉賓。主持王耀祖問杜Sir在影圈渡過難關的經驗，杜Sir笑說︰「我經歷過好多次，次次都唔同，見到乜咪做乜。」他稱當年成立電影公司「銀河映像」非一帆風順，第一部作品不賣座，笑言有人請就得，「有啲人鍾意請啲唔賣錢嘅導演，呢個世界係咁，老千又多，傻仔仲多」。杜Sir提醒後輩逆境可能突如其來出現，不管拿多少獎項或製作多少部賣座作品，都要時刻做好準備；不如意時更加要提升自信及堅持，加強熱情，將失望或不如意事變得容易化解，他試過好多次。

莊梅岩憑《最後禮物》獲最佳劇本

尊子被問如何日復日仍充滿創作靈感，他笑說要公開數十年秘密，「其實啲漫畫唔係我畫。」他解釋家有如叮噹百寶袋的櫃桶，藏着源源不絕的作品，「平日我開住電視機，睇下啲達官貴人點樣講嘢，佢一講嘢我就打開櫃桶 ，攞番幾張漫畫出嚟，揀張無咁好笑交畀報館。好笑嗰啲，通常唔會拎出嚟，因為好笑得滯，通常啲人睇完會嬲」。

車牌查冊案終極勝訴的港台前編導蔡玉玲頒獎給憑《最後禮物》獲最佳劇本的莊梅岩，莊梅岩說《最後禮物》是關於原生家庭的戲，有人問她生於幸福家庭，為何寫到這麼dark的故事，「我覺得生活在幸福裏，有時更加看到失去的痛苦。20年來這個戲劇界給我好大自由度及鼓勵，好愛戲劇界這個原生家庭」。

李麗珍抱恙任頒獎嘉賓

麥沛東、王菀之、游學修分別角逐最佳男主角、最佳女主角及最佳男配角，全告落敗。蝦頭早前憑《正義迴廊》角逐金像獎最佳女配角，敗給《飯戲攻心》王菀之，她在社交網轉發「失望的賽果 輸畀王菀之」帖文引起風波。蝦頭前晚與王菀之同場，蝦頭頒最佳服裝設計及最佳化妝造型，自嘲：「為何不找我頒『最佳女配角』？怕揶揄我嗎？其實金像獎後，我看過王菀之音樂會，好好地談過，根本沒事發生。我已放下，只是大家還記着。」

李麗珍頒最佳女主角獎，到場時步履不太穩且聲線沙啞，她解釋有些不舒服甚至失聲，醫生說是聲帶發炎，已打針和食藥，會好好休息。她提到20年前首次演舞台劇，與鄭少秋（秋官）合作《聊齋新誌》，秋官文縐縐講對白，她竟答「ok」爆笑料，自此不敢再演。

記者：林蘊兒

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