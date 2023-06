【開箱】《擠逼的心房》 「蜘蛛俠」演到「思裂」否認劣評致停工

《24個比利》啓發角色設定

《擠逼的心房》講述1979年夏天,青年Danny在紐約市洛克菲勒中心外開槍被捕,警方出動特別調查官Rya審問他,到底他要槍殺的是誰,又有什麽人從旁協助?此劇台前幕後陣容強勁,《有你終生美麗》阿基化高曼(Akiva Goldman)編劇及創作,《心碎的女人》康奴門多佐(Kornel Mundruczo)執導。除了湯賀蘭,還有《新創大騙局》雅曼達施菲(Amanda Seyfried)扮演Rya,《歌聲魅影》艾美羅森(Emmy Rossum)、《洛基》莎莎蓮(Sasha Lane)、《玩轉身後字》湯瑪士薩多斯基(Thomas Sadoski)、《威尼斯謀殺案》愛瑪萊特(Emma Laird ),以及奧瑪花曼(Uma Thurman)兒子里方漢基(Levon Thurman-Hawke)等參演。

阿基化高曼根據丹尼爾凱斯(Daniel Keyes)傳記式小說《24個比利》(The Minds of Billy Milligan)重新創造Danny這角色。《24個比利》把現實中比利密里根(Billy Milligan)的經歷成書;1977年他在美國俄亥俄州因連環性侵及搶劫案被捕,卻對自己的罪行毫無記憶。經過反覆檢查,發現他有多重人格障礙,包括比利本人共24個人格在體內,其後4名精神科醫生及1名心理學家共同宣示證明,他最終獲判無罪,但必須強制接受治療。這案例及該書讓大衆開始關注解離性身分疾患及多重人格障礙等複雜的心理病。其實歷來有關比利的紀錄片不少,Netflix便推出過《潛藏的怪物:比利的24個人格》(Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan)。以多重人格障礙這種心理病為驚慄題材的影視作品亦不少,遠在比利犯案之前,「緊張大師」希治閣(Alfred Hitchcock)執導的《觸目驚心》角色Norman Bates,便是一例;《鬼眼》禮切沙也馬倫(M. Night Shyamalan)執導、占士麥艾禾(James McAvoy)主演的《思·裂》,也是同類題材,給觀衆留下深刻印象。

相差不足10年演母子

未知爛番茄網站的專業評論,是否早知《擠逼的心房》Danny一角設定受《24個比利》啓發,所以新鮮感與懸念削弱,因而評分偏低;看該網站的觀衆評分,倒有91%,好壞懸殊,當中的落差可會是看此劇的資訊愈少,較不會影響觀感?其實Rya在Danny下榻、俗稱「鬼屋」的房子火爐找到一本畫冊,看到不同畫像,第一張還給破壞臉容,之前又有鏡頭拍Danny繪畫,已預示其心理狀况不尋常。加上Rya後來再深入追問,Danny遭圍毆後被Yitzak救起,並收留他在鬼屋居住,才因此認識同居一室的女孩Ariana;Danny卻告訴Rya,他繼父Marlin是性侵Ariana的「罪犯」,但Ariana曾說性侵者是她爸爸的朋友。Rya的連串質疑已顯示Danny所言矛盾;暫時播出的3集中,警方仍未找到跟Danny一起犯案的Ariana,再者劇中觀點除了Rya一方,就是Danny的主觀鏡頭,Yitzak或Danny同學Jonny等忽然冒出來拯救Danny,也欠缺任何前文後理,編劇與導演的障眼法其實相當明顯。

演繹心理複雜的角色精神虛耗甚大,童星出身的湯賀蘭也大呼受不了,早前接受美媒Extra訪問時稱拍攝此劇讓他經歷人生最艱苦時刻,「為了演好角色,我投入過去從未試過的情緒,加上兼任監製,每日必須處理各種難題,壓力倍增,因此決定暫時息影,讓自己休息」。湯賀蘭近日否認因為《擠逼的心房》劣評而息影1年,自言已休息了8個月,「我一直留在倫敦住所休息,有時候去看賽車或打高爾夫球」。此劇另一飽受批評的是扮演Danny母親的艾美羅森,現年36歲,比湯賀蘭年長不足10年,不少觀衆認為欠缺說服力。艾美倒是為選角辯護,稱劇中媽媽Candy很年輕便誕下Danny,所以也不算離譜。