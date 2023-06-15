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娛樂

《獵犬》Netflix上架3日 收視亞軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布6月5至11日收視，禹棹奐與李相二合演的韓劇《獵犬》本月9日首播，短短3天累計2797萬觀看小時，緊隨哥倫比亞劇《Fake Profile》之後，成為非英語節目收視亞軍；另外幾齣韓劇《壞媽媽》、《車貞淑醫生》及《代理公司》分佔第3、第4及第7位。日劇《核災日月》則以2508萬觀看時數位列第5。英語節目方面，《命運航班4》下半部以一周7815萬觀看小時稱冠，首季亦重新上架，位列第5；《好想做一次》及《FUBAR》分佔亞季，有關《FUBAR》主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的紀錄片集《阿諾舒華辛力加：人生三部曲》，則以2451萬小時佔殿軍。

《阿凡達3》延期1年

迪士尼昨日公布旗下電影最新映期；真人演出版《魔海奇緣》（Moana），將於2025年6月27日上映；《死侍3》由原來的2024年11月8日提前至同年5月3日；《阿凡達3》則延期至2025年12月19日，第4及第5集亦順延至2029及2031年的12月。未命名的《星球大戰》電影則會於2026年12月18日上映。Marvel方面，《美國隊長4》會由明年5月3日延至7月26日開畫，其餘的《Thunderbolts》、新版《幽靈刺客》與《神奇4俠》亦分別順延至明年12月、2025年2月及5月。《復仇者聯盟5》（Avengers: The Kang Dynasty）則會由原來的2025年5月2日延期一整年。

湯告魯斯（Tom Cruise）去年的賣座作《壯志凌雲：獨行俠》未能在內地上映，另一新片《職業特工隊：死亡清算上集》則爭取到下月14日在大陸上映，跟北美市場同步開畫。

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