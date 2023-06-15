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娛樂

班主彭美施率新《梁祝》班底電車巡遊造勢 梁兆明梁非同預告新演繹有輕鬆笑位

彭美施斥資逾百萬炮製新《梁祝》 吳美英任藝術總監 梁非同挑戰平喉 梁兆明演文戲冇難度

【明報專訊】資深傳媒人兼創意班主彭美施（施姐）繼粵劇《呂布情傾貂蟬》、《武俠》、《經典折子戲》、新《胡不歸》後，再斥資逾百萬打造另一齣經典作品新《梁祝》，由粵劇當紅文武生梁兆明與新晉花旦梁非同主演，資深粵劇名伶吳美英（美英姐）出任藝術總監。昨日舉行電車巡遊，約70名戲迷一同參與，3部電車車隊浩浩蕩蕩由西環巡遊至銅鑼灣造勢。施姐表示有美英姐坐陣指導，讓她無後顧之憂。美英姐稱梁非同是武打出身，有她的影子，希望對方演文戲更上一層樓。梁兆明與梁非同演出家傳戶曉的梁山伯與祝英台淒美故事，演繹及製作會注入更多新元素。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

新《梁祝》將於8月24日至26日假西九文化區戲曲中心大劇院演出。施姐昨日聯同藝術總監吳美英、演員梁兆明、梁非同、陳玬橦及詹浩鋒，到西環電車總站參與「新《梁祝》電車巡遊啟動禮」，約70名忠實戲迷，拿着應援物為演員打氣造勢。主辦單位曾擔心天氣惡劣會落大雨，幸好天公作美，巡遊期間放晴，3部電車途經上環、金鐘、灣仔，駛至銅鑼灣，沿途吸引市民駐足及揮手支持，為公演揭開序幕。

眾人落車後隨即移師到酒家出席新聞發布會，現場還有其他演員，包括廖國森、陳玬橦、詹浩鋒及郭啟煇等，以及幕後精英音樂領導彭錦信與編劇李廷𩆨等。施姐在會上感激美英姐鼎力相助，透露新《梁祝》斥資過百萬元製作，是她今年的重頭作品，既是家傳戶曉故事，但又不缺乏「新」意，加入創意元素及電影感，讓觀眾在座上都能與戲中人一樣，由視覺到感官都融入淒美浪漫情景當中，「希望讓觀眾體會粵劇既能保留傳統，又能邁步創新，吸納更多不同年齡觀眾入場，粵劇才有望永續傳承」。

美英姐任藝術總監 減少後顧之憂

施姐與美英姐一同受訪，施姐表示曾擔心受天雨影響電車巡遊，慶幸天朗氣爽，又獲不少戲迷同行支持，證明大家風雨同路。問到投放百萬打造新《梁祝》，是否最重頭製作的一次？她說：「不是，之前《武俠》製作費更高，單是排練費用都花6位數字。我希望有機會加場，但視乎場地檔期。最感激得美英姐幫助，有她做藝術總監，減免很多唱做念打的後顧之憂。」施姐預告劇中有一場講述書院上堂戲，會由演員扮頑皮學生，中間加插一些搞笑位，令新《梁祝》部分情節變得開心輕鬆。

美英姐表示最初獲邀擔任藝術總監感到壓力，擔心粵劇予人古老感覺難有突破，但今次演出是經過悉心打造，例如劇本、製作、服裝、舞台設計及演員都是全新風格。她點名力讚梁非同，「梁非同很好，她也是武打出身，有我當年的影子，希望她武場做得好之餘，慢慢學懂揣摩角色進軍文戲，事業更上一層樓」。

梁非同感激梁兆明從旁指導

梁兆明與梁非同組「雙梁配」演出，將家傳戶曉的梁山伯與祝英台可歌可泣的淒美愛情故事，注入更多新元素，並以水墨畫風格貫穿全劇，利用先進科技締造充滿唯美視覺效果和意境。

飾演主角「祝英台」的梁非同除首次反串扮男裝，更要唱平喉，她視為最大難度挑戰，幸有兆明哥從旁指導，「要練好唱腔和身段，不過相信反串都會幾似，因為我性格向來比較男仔頭」。梁兆明認為只要投入角色，要深情演繹文戲不會太難。梁兆明預告有場書院戲，會加插頑皮學生做輕鬆笑位，讓觀眾看得開心。另外他們首次參與電車巡遊，感激天公作美，遊電車河時未有下雨，可以沿路欣賞街道風景。

梁兆明與梁非同的新《梁祝》造型海報出街後，一班戲迷讚梁兆明的梁山伯風度翩翩 ，梁非同的祝英台清麗脫俗，反串男裝更英俊瀟灑，梁非同很滿意今次的反串造型。

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