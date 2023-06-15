明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

邱傲然計劃執導拍戲 楊樂文為求婚解畫

【明報專訊】MIRROR成員邱傲然（Tiger）與楊樂文（Lokman）、麥可暉昨日接受谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》訪問，大談拍攝短片《是日精選》感受。首次執導短片的Tiger有意執導長片，但未有定案拍什麼片種。Lokman透露經理人花姐（黃慧君）經常鼓勵他們，叫他們有什麼構思就寫下來，向MakerVille行政總裁魯庭暉推銷，對方喜歡故事便可以開拍。問MIRROR是否開巡迴演唱會？Lokman表示計劃中，日期和地點未定，希望明年實行見不同地方粉絲，但要夾12人的時間真的不容易。

Lokman早前在社交網上載愛貓旁有大紮粉紅色花束照片，留言稱：「今次掂晒啦老竇！」有指他向拍拖6年女友求婚，Lokman稱是誤會，他打漏了「今晚可以打機」，解釋當天是「520」（普通話諧音我愛你），朋友花店新開張，問他要否訂一束鮮花送給女友，他承認和女友有結婚計劃，但想努力工作儲多點錢，將來生活舒服些才結婚，「我不心急結婚，女友亦沒催婚，仲等得」。是否有生育計劃？Lokman稱喜歡小朋友，有幻想當爸爸，「但養和玩是兩回事，我養隻貓咪都有壓力」。感情空白的Tiger說：「我沒有拍拖，先專注工作，見他們養寵物那麼開心，我都想養隻貓，回家熱鬧些。」

記者：柯美

相關字詞﹕爆谷一周 谷德昭 楊樂文（Lokman） MIRROR成員邱傲然（Tiger）

上 / 下一篇新聞