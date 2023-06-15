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娛樂

宣傳新片妙語連珠放笑彈 周潤發自爆做港姐評判 無投袁詠儀

周潤發弗爆現身 妙語如珠窒袁詠儀 靚靚圓夢跟發哥合作 手心冒汗

【明報專訊】周潤發（發哥）昨日聯同太太兼出品人陳薈蓮、袁詠儀（靚靚）、柯煒林和導演潘耀明到上環一間髮型屋為電影《別叫我賭神》宣傳。將頭髮染黑、戴太陽眼鏡的發哥弗爆現身，妙語連珠，大爆當年任港姐評判秘聞，不停放笑彈，現場一片歡樂。戲中與廖啟智、白只一起經營髮型屋的發哥再執起鉸剪，分別幫靚靚和3名小朋友剪頭髮，靚靚對發哥充滿信心。發哥幫3名小朋友剪髮時，充滿愛心又搞笑，說要幫4歲小男孩剃髮。父親節將至，戲中演發哥兒子的柯煒林送上「爸爸」最愛吃的大蛋撻蛋糕，預祝發哥父親節快樂。

發哥表示答應演出《別叫我賭神》是因為很久沒拍感情戲，自言1970年、1980年代在電視台拍了很多文戲，在電影圈拍了《英雄本色》後才揸槍。其實他較喜歡，以及擅長文戲，會開心些，《秋天的童話》和《阿郎的故事》後再沒拍這種感情戲，今次除劇本吸引，更因有靚靚演出。發哥笑說：「𦧲飯應，影后喎，幾十年都咁後生咁靚，袁晶晶。」他驚大家不明白，再用泰文說「水晶晶（即靚）」。

靚靚跟偶像合作以為發夢

靚靚稱與發哥合作是「嘔凸咁興奮」，「今次我第一次和發哥合作，心情好興奮，知道合作一刻我在飛機上放緊行李，空間好似停頓咗，以為發夢，當時不敢同隔籬的Chilam（老公張智霖）講，因未成事實。記得第一次和發哥對稿，雙眼都不敢望他，專心望劇本，最難捱」。發哥笑言熟了就被靚靚點到暈，一言難盡。

柯煒林得知與發哥合作，既緊張又期待，大讚發哥非常好人，拍攝時每天車他去跑步，車足一個月，跑步後又帶他吃美食，很窩心。靚靚只跟跑過一次，「發哥所謂行，對我來講是跑，每天最期待去哪裏會合他們，一齊吃美食」。

發哥自嘲是個孤獨的人，「我幾孤獨，返屋企冇乜好做，對住太太好悶，所以經常去片場，最慘是監製黃斌，經常要求他畀多幾場戲我拍，讓我可以離開孤獨家庭，往外飛」。發哥表示大家集中在一個地方拍戲很開心，每天嘻嘻哈哈，又一齊吃東西，難忘澳門的排骨豬腸粉。

爆發哥最喜歡梁小冰

發哥、靚靚和柯煒林一起接受訪問，近年愛上跑步的發哥表示拍《別叫我賭神》期間，每天開工前跑半小時。問靚靚有否陪跑？發哥說：「嘥氣，算把喇，她跑商場同網絡世界shopping多啲。」靚靚入行多年，第一次與偶像發哥合作，表示手心冒汗，「今次合作是很好的經驗，很開心可以圓夢，終於追到呢粒星」。

發哥爆靚靚當年參選港姐，他擔任評判，並笑說：「我無投她一票，搞到唔敢見佢，直至唔好彩呢套戲撞到佢，我都唔知點同佢講……不過佢咁靚女，唔選佢，選邊個呀。」發哥又問靚靚那屆港姐還有誰？靚靚笑說：「有你最喜歡的梁小冰。」發哥打趣道：「唔好畀發嫂聽到。」說到在拍攝現場的「發記士多」，靚靚最難忘發嫂靚湯。發哥大爆：「不是發嫂煲，她只負責買料。」靚靚繼續讚有發嫂買足料煲湯先好飲，發哥笑言：「買幾皮（幾萬元）料，十幾斤煲埋得兩碗。」

提議再合作拍《兩人瘋癲》

發哥為演活髮型屋老闆，開拍前花兩個月學剪頭髮，他自爆演出時仍雞手鴨腳，有些鏡頭要真正髮型師代拍，又笑稱自己老眼昏花，剛才幫靚靚剪頭髮都不敢落刀，「驚剪到我隻手，不是驚佢啲頭髮，頭髮會生番，手指生唔到」。是否想再與靚靚合作？發哥望住靚靚笑說：「可以拍部《兩人瘋癲》，我們做男女主角，同你死過，玩我吖，一cut機就鬧到我狗一樣，不要當我是Chilam，他被你欺負，我不會被你欺負。」引得全場發笑，靚靚一臉尷尬說非常期待跟發哥再合作。柯煒林承認看到兩前輩鬥嘴不敢插嘴，發哥聞言笑稱：「唔夠膽會死得好慘。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕柯煒林 別叫我“賭神” 陳薈蓮 袁詠儀（靚靚） 周潤發（發哥）

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