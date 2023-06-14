30歲生日抱恙在家「躺平」 陳卓賢自爆持久力下降

談到最近頻生病，會否叫公司調整工作安排？Ian自覺近半年的確比以前病得密，可能年紀增長。是否財多身子弱？他笑言：「不是，如果這樣我應該不會病。可能之前拍ViuTV劇《冰上火花》常通頂積累下來。有信心之後不會再病，我以前是運動員，較少病，很少感到如此不妥，還持續發燒、退燒。（最高多少度？）沒量過，屋企沒有溫度計，不過感覺都頗高，全身濕透。」

孝順仔折現加送禮物給雙親

由於生病，Ian生日什麼都沒做，只睡在牀上，原本的活動都出席不到，他笑言：「我隻狗狗最開心，因為我病，有很多時間陪牠。」會否補祝生日？Ian稱會，加上母親生日將至又父親節，3件事一齊慶祝，透露已為父母準備禮物，「暫時不透露是什麼，他們追我的新聞追得很貼，如果講了就沒驚喜。（折現？）這個經常都會，除折現外，還會加多份禮物。不過兒子都是偏心媽咪，我經常送禮物給她，選禮物都很頭痛，但爸爸就很少送，所以很易想到」。送個女友給母親？Ian說：「媽咪未有要求，待她出聲先再想。相信她都想我目前工作為重，注意休息和飲食，我的健康才是她最擔心。」

談到他今年派台的兩首歌《再見寧靜海》和《抱抱無尾熊》在商台叱咤榜均成冠軍歌，Ian表示很開心，多謝大家喜歡，是他最開心的事。他稱病的時候在家寫歌，以往會邊彈邊唱，今次只能彈奏旋律，發現自己持久力沒之前那麼久，他解釋是寫歌能力，「以前可以彈幾個小時不停，今次病得太嚴重，每彈10多分鐘便要休息。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳