「翻版阿Dee」梁浩朗40強止步 無悔參加《造星V》 大熱KC打定輸數 Jason自認黑馬

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

KC被王鋒及Jason形容為大熱中的大熱，熱到中暑，KC笑說：「凍嘅，信心只是中庸，對自己的能力有認知，十分理性，不會睇小其他對手，大家都有機會贏冠軍，未自信到會覺得贏硬，反而覺得自己應該冇乜機會。」被吹捧成當年同是99號的姜濤接班人，KC表示會以較客觀的角度面對，「可能大家覺得『姜濤接班人』氣勢好強，但我比較偏向自立門戶，感謝祝福，會照做自己，是否和這個稱號的重量成正比呢？就要留待大家去看」。

向Win Win派定心丸

KC自嘲參賽初期不停被叫「Win Win男朋友」，像這個才是他的真名，但一點都不介意，只覺很搞笑，十分感謝女友楊安妮（Win Win）支持，「其實我冇乜所謂，知道有我這個人就夠，當然知道我個名就更好」。排舞師的他表示除了跳舞，也喜歡唱歌和演戲，期待有機會和女友合作拍戲。

KC與Win Win拍拖5年，可擔心由幕後跳到幕前會影響感情？他信心十足說：「不擔心，會發生什麼事預計不到，不過拍拖當中有問題，都會想辦法一齊解決，有心交流，有信心可以解決最緊要，以前自己好要面，現在懂互相畀下面，放低身段也不是好難，已經是成熟大人了。」

王鋒盼被認同 不在意輸贏

多才多藝的王鋒不止舞技精湛，在唱歌比賽獲獎無數，參賽以來一直表現出色，不但在節目主題曲《前傳》MV獲安排企中間，第一輪比賽憑鎖舞（Locking）表演，音樂未播完已獲3盞燈入圍，兩組導師亦爭住搶，陳蕾爭輸嬲爆check燈。王鋒說：「我沒有好認真睇大熱這個形容詞，如果認真看這稱呼，會有好大壓力。覺得可能是對我的認可或畀機會我，所以才剛巧被安排企中間，真的只是好彩，是命運的安排，感恩和很珍惜，我認為輸贏與否屬其次，但一定希望得到別人的認同。」他預告除了Locking，稍後會出殺手鐧表演House Dance。

王鋒稱雖然在中學及大學參加歌唱比賽均獲獎，但不敢自誇唱歌好勁，「今次最大壓力是發覺身邊很多人都好犀利，尤其見到樂樂（羅樂）、Carson（李嘉俊），真的要跪響度，我仍有很多地方需要學習」。比賽未完，王鋒和Owen Lai（賴天恩）率先獲第二輪比賽評判王君馨賞識，獲邀擔任演唱會表演嘉賓，王鋒說：「不知為何被選中，又是好彩和命運安排，不敢問點解。」

王瑞銘否認操行欠佳

來自澳門的Jason被其他參賽者冠以「寶姐之選」，他笑言：「梗係有優勢啦，真的很多謝寶姐（編審蕭寶年），她很關照我們，都愛大家的。」打得一手好鼓，本身是band友的Jason說：「自知實力比其他人沒有那麼高，亦沒有自信，畀人讚也懷疑過自己是否真的那麼勁？之後的比賽路程，令到我自信心增加了不少，我是沒有那麼（大）熱，比較凍小小，不過信心肯定要有。」

王瑞銘認為被指似Tyson Yoshi高攀不上。對於排舞第4日才首次現身被質疑操行欠奉，Anson解釋：「該旅行對我而言好緊要，操行方面其實還好，慢慢再改進，參加後也覺得自己有很多要改進，因為唔識唱歌、跳舞又渣，話得個樣，但個樣又唔係好，所以要繼續努力，一直除畀人話靚仔，就是話似某個明星，我想大家知道我叫王瑞銘。」參賽者中比他靚仔及有才華的不少，王瑞銘表示不會因此打擊奪冠信心，「如果發揮晒自己，唔得都冇辦法，觀眾緣都好緊要，我可能冇啩。我是打定輸數，但期望很高的人，往後的比賽一定會有進步。」

Adams認同跟明星撞樣有着數

Aaron透露由何啟華（阿Dee）參加《全民造星》開始，身邊朋友已經話他跟對方好似，試過在街上被人叫錯名，「都幾得意，覺得是好事」。他透露第一輪比賽獲兩盞燈，4名導師不為所動，並沒有不快，「我除了口才好，學習能力都強，大家慢慢睇落去就會見到」。前晚播出的一集，Aaron被淘汰，40強止步，他認為在《造星V》過程中有很多得着，就算被淘汰亦沒後悔參賽。

Adams認為與明星撞樣有着數，能令觀眾留下深刻印象，「其實都是好事，但不覺自己似狄易達」。他透露之後比賽不止跳舞，還會大騷唱功，盼觀眾對他有新感覺。

路飛Eddie早淘汰無被打沉

路飛自參賽吸納了一大班粉絲支持，面試時更獲寶姐大讚得意，理認有優勢，可惜表現差強人意。他說：「剛開始都覺得會入到60強，之後就覺得入不到，見到大家好犀利，揀歌方面確實自己未準備好，有『死啦』、『瀨嘢』感覺。從來不覺得自己唱歌特別好，坐在復活區時，沒有很擔心，我是較理智的人，反而覺得如果以這樣的表現復活，會浪費了晉級席位。」

未能晉級沒有打沉路飛決心發展幕前夢想，「一出世已經好鍾意，看到電視播什麼就會模仿，會扮香港小姐，又會扮張國榮跳舞，我想做全能藝人，這節目只是讓大家見到我的第一步，是個起點，輸了又不覺得怎樣，只是人生其中一個試煉」。

Eddie早於《全民造星III》已想參加，但當時未獲回覆，等了兩年再報名，卻撞正參加閃避球世界盃，在沒時間準備唱歌跳舞下，儘管比賽受傷，也決定表演自知冷門的「殺陣」，表現未如理想。他說：「預了自己唔得，那就透過表演中，我最後打輸了笑住走，和大家講，輸了不要緊，但打得盡興。」輸了並沒有阻礙Eddie闖演藝路，有演出經驗的他表示除了繼續當演員，亦想向編劇方面發展。

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