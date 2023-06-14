明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《核災日月》 役所廣司緊守崗位 還原福島核事故

【明報專訊】影視串流平台Netflix日劇《核災日月》改編自真人真事，還原311大地震引發福島核事故，描述當時核電廠員工為防止更嚴重災難而緊守崗位，過程困難重重。新劇剛於6月1日上架，由出爐康城影帝役所廣司主演，《第一刑事部的烏鴉》竹野內豐、《信用欺詐師》小日向文世等實力派演員亦參與其中。

地震海嘯破壞嚴重

《核災日月》講述2011年3月11日下午2時46分，日本宮城縣栗原市發生9級大地震，多處淪為頹垣敗瓦。地震發生後1小時，海面捲起15米高巨浪，海嘯瞬間吞沒福島核電廠，兩名員工身亡。隨着噩夢開始，核電廠冷卻系統失靈，輻射泄漏，情况一發不可收拾。

新劇主要講述地震發生後7天的故事，福島第一核電廠廠長吉田昌郎（役所廣司飾）事發時正在上班，地震發生後，他帶領大批員工撤離到廠外的隔震大樓，並在此指揮員工救災。由於海嘯淹沒了反應堆廠房及柴油發電機，核電廠1號和2號機的總控制室停電，代表所有電子儀器均無法正常運作。

身處核電廠最前線的控制室主管前島信二（竹野內豐飾），眼見反應堆壓力急速上升，必須由人手打開閥門，排出氣體，他忍痛派遣下屬做「敢死隊」執行任務，最終任務只能完成一半，因為反應堆附近幅射讀數過高，員工被迫折返。其後吉田廠長設法抽取海水冷卻反應堆，但又遇上重重困難，包括核電廠發生爆炸、抽水系統故障，加上廠房散落瓦礫，帶着高濃度的放射性物質，讓員工難以接近，救災工作舉步維艱。

從多角度描述事件

《核災日月》詳細描繪整場事故，畫面像真度極高，演員表現亦出色。役所廣司扮演吉田廠長，作為核事故現場最高話事人，負責指揮全廠人員救災，又要跟東電總公司以及相關機構聯繫。他是個精明能幹的管理層，地震及海嘯發生後，各種問題湧現，但他沒有氣餒，盡力減低傷害。這個角色十分討好，拚命守護家園，肩負事故重責，同時也是一名愛護員工的廠長，其中一幕講到政府不批准他抽取海水冷卻反應堆，吉田大罵總公司高層：「我不會關心你和政府怎樣想，我只擔心員工和自衛隊員的人身安全，大家都在竭盡全力，請你不要妨礙我們。」另一幕講述他聽取首相指示時，忽然脫掉褲子搔癢，反映他鄙視官僚主義。

過往有不少以福島核電廠事故為題材的電影和劇集，《核災日月》不同之處在於它透過多角度描述事件，包括從日本政府、原子力機構、東電總公司、核電廠員工等觀點出發，重組事發經過，好讓觀眾得悉，誰是功臣誰是罪人。外界一直指摘政府和東電失職，究竟誰要負上最大責任？劇中首相東真司（小日向文世飾）真心想救災，只是束手無策，他既不信任原子力安全廳的專家，亦對東電含糊的匯報感到生氣，因而作出一系列令民眾難以理解的官方答案，導致政府被輿論狠批。

諷刺日揆愛發脾氣

另一方面，該劇不忘諷刺日揆，當吉田廠長要求員工撤離時，東真司即時發難：「不能放棄核電廠，用你們的生命去保衛它，如果離開核電廠，東電會百分百破產。」事實上，事故早已超出東電及日本政府能力可控制的範圍，現場情况瞬息萬變，東電與政府如何應對仍無濟於事。

《核災日月》並沒把主角塑造成英雄，因為每個角色都充分表現日本人崇尚禮儀、堅守家園及工作崗位的情操。核電廠員工即使命懸一線，仍不眠不休工作，從不埋怨，甚至不願撤離。全劇除了日揆會發脾氣，幾乎每人都很冷靜。不過，該劇評價並非完全正面，全劇8集內容偏向平淡，節奏也慢，而且角色甚多，專業詞語亦不少，一般觀眾或許難以理解​。

相關字詞﹕小日向文世 竹野內豐 役所廣司 日劇 核災日月 開箱

上 / 下一篇新聞