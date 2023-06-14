明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《閃電俠》首映禮「滅聲」 只准拍照不設訪問 賓艾費力擁抱艾薩米勒打氣

【明報專訊】萬眾期待的DC超級英雄片《閃電俠》（The Flash）將於本月16日在美國開畫，香港提前一天公映，男主角艾薩米勒（Ezra Miller）因去年屢次犯事被捕，令到電影幾乎胎死腹中，前日他雖獲准出席洛杉磯首映禮，電影公司卻禁止傳媒訪問，避免講多錯多，最後他以簡短發言，感謝「曾在我生命中給予支持」的導演安迪慕式提（Andy Muschietti）、監製、演員和工作人員，同片拍檔賓艾費力（Ben Affleck）則向他送抱打氣。

《閃電俠》前日在洛杉磯舉行首映禮，一向愛以前衛和出位造型登場的艾薩米勒，停工一年後首度出席公開場合，這日以白西裝襯長髮look，低調地行紅地氈。同片導演安迪慕式提、其姊兼監製芭芭拉慕式提（Barbara Muschietti）、戲中飾演「蝙蝠俠」的賓艾費力和「女超人」莎莎哥利（Sasha Calle）等亦有現身撐場。

賓艾費力夫唱婦隨

曾跟艾薩合演《正義聯盟》的賓艾費力主動上前握手兼擁抱，以示支持艾薩，頗有雪中送炭之感；又跟愛妻珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）公然攬惜，狀甚風騷；不過，今集客串的舊版蝙蝠俠米高基頓（Michael Keaton）卻缺席首映，暫時未知原因。

值得一提的是，《神聖電視台》金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）驚喜亮相首映禮，令到她扮演反派「逆閃電」的傳聞甚囂塵上，亦有網民估計，由於她跟《閃電俠》導演安迪慕式提曾經合作《小丑回魂2》和《屍人保姆》，此行或許只是捧老友場而已。

新片講述艾薩米勒飾演閃電俠，為了改變母親遇刺身亡的下場，於是運用他的超能力穿越時空，卻因而改變未來，從此被困在薩德將軍（米高山倫飾）揮軍毀滅地球的黑暗世界，當他熟悉的超級英雄無法伸出援手之際，只能向素未謀面的蝙蝠俠和女超人求助。

艾薩米勒在活動上發表簡短致謝辭：「我愛你，大師（安迪慕式提），你是如此了不起，完成一部不朽作品。」又感謝監製芭芭拉、DC電影公司行政總裁占士根（James Gunn）、在《正義聯盟》首次起用他演閃電俠的導演薩克薛達（Zack Snyder），以及台前幕後所有工作人員，「多謝所有在我生命中給予支持的人」。

首映「滅聲」早有前科

艾薩米勒近年表現失常，例如2020年4月在冰島某酒吧揑住年輕女子頸部，並把她摔倒地上；去年3月在夏威夷卡拉OK酒吧內，搶走女顧客手上咪高峰，再撞倒店內玩飛鏢男子，警方以滋擾及行為不檢等罪名拘捕他；同年5月再被控擅闖鄰居並偷酒，最終認罪換取輕判罰款緩刑。事後艾薩發表聲明及道歉，坦承受到複雜的心理健康問題困擾，並已接受治療，停工至今復出無期。

華納電影公司旗下首映禮不設訪問已非首次，去年4月開畫的《怪獸與鄧不利多的秘密》便是一例，原因除了跟艾薩米勒被捕有關外，小說作者羅琳（J.K. Rowling）亦曾發表涉及歧視變性人的言論，加上戲中飾演反派的尊尼狄普（Johnny Depp）被指「打老婆」而遭易角，在負面新聞不斷的情况下，唯有採取「滅聲」措施。

相關字詞﹕謝茜嘉翠絲頓 珍妮花露柏絲 安迪慕式提 艾薩米勒 賓艾費力 閃電俠

上 / 下一篇新聞