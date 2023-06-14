《閃電俠》首映禮「滅聲」 只准拍照不設訪問 賓艾費力擁抱艾薩米勒打氣

《閃電俠》前日在洛杉磯舉行首映禮，一向愛以前衛和出位造型登場的艾薩米勒，停工一年後首度出席公開場合，這日以白西裝襯長髮look，低調地行紅地氈。同片導演安迪慕式提、其姊兼監製芭芭拉慕式提（Barbara Muschietti）、戲中飾演「蝙蝠俠」的賓艾費力和「女超人」莎莎哥利（Sasha Calle）等亦有現身撐場。

賓艾費力夫唱婦隨

曾跟艾薩合演《正義聯盟》的賓艾費力主動上前握手兼擁抱，以示支持艾薩，頗有雪中送炭之感；又跟愛妻珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）公然攬惜，狀甚風騷；不過，今集客串的舊版蝙蝠俠米高基頓（Michael Keaton）卻缺席首映，暫時未知原因。

值得一提的是，《神聖電視台》金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）驚喜亮相首映禮，令到她扮演反派「逆閃電」的傳聞甚囂塵上，亦有網民估計，由於她跟《閃電俠》導演安迪慕式提曾經合作《小丑回魂2》和《屍人保姆》，此行或許只是捧老友場而已。

新片講述艾薩米勒飾演閃電俠，為了改變母親遇刺身亡的下場，於是運用他的超能力穿越時空，卻因而改變未來，從此被困在薩德將軍（米高山倫飾）揮軍毀滅地球的黑暗世界，當他熟悉的超級英雄無法伸出援手之際，只能向素未謀面的蝙蝠俠和女超人求助。

艾薩米勒在活動上發表簡短致謝辭：「我愛你，大師（安迪慕式提），你是如此了不起，完成一部不朽作品。」又感謝監製芭芭拉、DC電影公司行政總裁占士根（James Gunn）、在《正義聯盟》首次起用他演閃電俠的導演薩克薛達（Zack Snyder），以及台前幕後所有工作人員，「多謝所有在我生命中給予支持的人」。

首映「滅聲」早有前科

艾薩米勒近年表現失常，例如2020年4月在冰島某酒吧揑住年輕女子頸部，並把她摔倒地上；去年3月在夏威夷卡拉OK酒吧內，搶走女顧客手上咪高峰，再撞倒店內玩飛鏢男子，警方以滋擾及行為不檢等罪名拘捕他；同年5月再被控擅闖鄰居並偷酒，最終認罪換取輕判罰款緩刑。事後艾薩發表聲明及道歉，坦承受到複雜的心理健康問題困擾，並已接受治療，停工至今復出無期。

華納電影公司旗下首映禮不設訪問已非首次，去年4月開畫的《怪獸與鄧不利多的秘密》便是一例，原因除了跟艾薩米勒被捕有關外，小說作者羅琳（J.K. Rowling）亦曾發表涉及歧視變性人的言論，加上戲中飾演反派的尊尼狄普（Johnny Depp）被指「打老婆」而遭易角，在負面新聞不斷的情况下，唯有採取「滅聲」措施。