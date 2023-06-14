新人加盟榮升師姐 薛影儀期待拍處女劇

阿儀在台上獻唱洗腦歌《一加一等於阿儀》及新歌《爸爸爸爸我愛你》，表示當師姐很開心，寄語師弟師妹要努力，希望在音樂上有機會合作。兩首歌網上點擊成績均十分理想，問怎樣獎勵自己？阿儀說：「都是加油，再努力啲，不知買什麼獎勵自己，父親節會和爸爸出街食飯慶祝，食啲好嘢，會食豪啲。」

阿儀透露師弟劉漢傑將創作合唱歌，遲些她會演出時裝網劇，並稱喜歡演古裝，「覺得自己古裝造型靚啲，之前試過吊威也，覺得好玩，開槍就危險啲，鍾意演些不危險的角色，都期待第一次拍劇」。據知網劇角色會有選美情節，問怕不怕再穿泳裝？阿儀說：「我ok嘅，啲人都話我比以前瘦咗啲，都係跑步，出汗就減到㗎啦。不過冇磅過，不知瘦了幾多，都想繼續瘦。」

記者：林祖傑