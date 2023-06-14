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娛樂

享受與型男傅孟柏拍親熱戲 廖子妤認過電唔怕男友呷醋

【明報專訊】廖子妤（Fish）、衛詩雅、陳湛文和台灣男演員傅孟柏，昨日到太子出席ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》開鏡拜神儀式。4人在劇中陷四角戀的複雜感情關係，Fish感謝劇組安排她跟高大靚仔的傅孟柏有親熱戲，「過往與男演員拍親熱戲，一來就很激烈，鼓氣勇氣去演不覺得有什麼，今次與傅孟柏四目交投，漸漸靠近對方，反而尷尬到震，有時更忍不住笑」。Fish自爆與傅孟柏有過電感覺，拍攝過程非常享受，笑言要請導演吃飯加牀戲，並稱不怕男友盧鎮業呷醋，因大家都是專業演員，完全明白是演戲需要。

衛詩雅想演「SheShe」戲

衛詩雅笑稱沒有Fish那麼好艷福，與陳湛文只有曖昧，連手都冇得拖。她希望導演加場「SheShe」戲給她和Fish，「我未拍過『女女』戲，好想挑戰，對手當然希望是Fish」。Fish稱不抗拒，亦想與衛詩雅合演，認為沒拒絕理由，大讚衛詩雅有耐性，她最近壓力大，拍攝時節奏快了，要拍多個take，對方也沒怨言。

Fish表示拍《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》多災多難，她拗柴後，衛詩雅吃龍蝦時咬崩門牙。衛詩雅說：「崩牙後翌日開工，講對白睇得出，急去補牙。拜神開鏡時忘記了，咬燒肉後發覺隻牙郁郁地，未知是否心理作用，發夢又甩牙，拍竣此劇會再看牙醫詳細檢查。」

記者：柯美

相關字詞﹕陳湛文 衛詩雅 廖子妤（Fish） 瑪嘉烈與大衛系列 絲絲

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