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娛樂

《中年好聲音2》海選結果流出 許志安兄被淘汰 評判伍仲衡：評分無外泄假的

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》周日（11日）在電視城首次海選，參賽者不乏藝人家屬，有許志安胞兄許志偉、呂良偉弟弟呂良國掀話題。當日12小時的海選有多名評判負責面試，包括伍仲衡、肥媽、張佳添與李佳等。有傳評判伍仲衡的評分外泄，許志安胞兄被淘汰、戚黛黛在「考慮區」；化妝KOL兼歌手林若盈獲入圍資格。伍仲衡澄清傳聞，「一定不是我的評分表，因為我沒有評分數，我只剔我喜歡的歌手」。節目監製陳俊聲回應《明報》稱，網上流傳不可信，海選還在進行，目前未有入圍名單；海選後收集評判的推薦再甄選。

娛樂組

網上流傳伍仲衡在首日海選的評分，評分表分入圍、考慮區與淘汰三部分，評判就參加者表現評分，林若盈以7.5分獲入圍資格，戚黛黛以5.5分在考慮區，許志安兄長許志偉只獲4分，不及格被淘汰。

伍仲衡昨日接受《明報》電話訪問，稱網上傳聞指他的評分被外泄是假的，因為他評選時沒有寫分數，喜歡的參賽者會給剔號，並稱評分表不可能泄漏，因為工作人員會即時收集。他說：「就算獲剔號也不代表入圍，因為無綫收集各人評分表後，會作最後決定，所以我不知道自己揀選的能否晉身百強。」問到給剔號準則？伍仲衡說：「我鍾意咪剔，音樂好個人化，好似食物口味。」

睇「女殺手」表演感驚訝

對於今屆的參賽者，伍仲衡表示當日他面試逾百人，水準不同，有些參賽者只是圓夢想上電視。在直播中見許志安哥哥許志偉很快被他叮走，他說每個參賽者也會被叮，不可能唱完整首歌。

提到自稱是網絡填詞人「苗姜」的陳玉芳選唱陳寶珠的《女殺手》，配合動作演出，伍仲衡面露驚訝表情成熱話，「女殺手」是否獲他的剔號？伍仲衡表示不能透露成績，但稱該參賽者唱得不俗又有娛樂性，現場不單令他驚訝，是令很多人驚訝，他強調有剔號的參賽者不一定入圍。

監製稱完成海選才有入圍名單

《中年好聲音2》監製陳俊聲表示首日海選後，再吸引近千人報名，故仍會有一兩日面試，現在未有入圍名單，團隊現在仍集中處理首輪面試的工作。提到有傳評分表泄密，他表示評判的評分其實是「推薦」，有人評分數，也有如伍仲衡以剔號表達，有關評分表有待處理。陳俊聲說：「有人問我安仔阿哥是否被淘汰？或某某參賽者是否入圍？真係未知道，要完成海選後收集評判的推薦再甄選。」

相關字詞﹕伍仲衡 中年好聲音2

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