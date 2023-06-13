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娛樂

李婉華偕19歲大女回港追星 想見Anson Lo

【明報專訊】李婉華早前於網上頻道節目討論無綫劇《一舞傾城》，大鬧出賣初夜情節教壞細路，惹來《一》劇製作人王晶於微博反擊，揶揄李婉華是「過氣四線」及「TVB屎戲之王」。李婉華日前與19歲女兒Natalie回港處理私事、拍攝節目和探朋友，強調對事不對人，只是以觀眾和家長角度評價劇集，沒有因而嬲王晶，只曾為作品變成三級女星後悔，現階段只盼社會和諧點，少一點攻擊，今次回港最想追星，希望見到喜歡的MIRROR成員姜濤及Anson Lo。

籲王晶積口德

李婉華沒有後悔因評論《一舞傾城》劇情跟王晶掀罵戰，覺得對方有少少藉事件發酵，最不應該是人身攻擊，籲王晶積口德。對於被指「戲屎」，她稱即使演技未必是王晶喜歡類型，但一直以演藝學院學生而感到驕傲。

問可有後悔當年接拍王晶執導的電影《制服誘惑2地下法庭》？李婉華說：「因作品變成三級女星當然後悔，但當時到你埋位就係另一件事，都試過叫你性感啲，但傾嗰陣不是這樣，邊個夠膽出聲？甚至現在都唔夠膽出聲，我𠵱家出聲喇。當然現在好多導演已經很清清楚楚，但有啲就係咁囉。」她承認仍有戲癮，但忙於照顧女兒及13歲孖仔，分身不暇，不過若真的有很適合角色也會嘗試，女兒直認喜歡跳舞唱歌，至於想不想入娛樂圈，她表示要讀完大學再想。

記者：林祖傑

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