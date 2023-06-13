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娛樂

「安心事件」後首次受訪 承受難聽說話 黃心穎：我的因果

【明報專訊】黃心穎最近推出第二首歌曲《沙包》，首次以唱作歌手身分接受商台《叱咤樂壇》訪問，是自「安心事件」後首次正式接受節目受訪。她承認很久沒做直播，心情難免緊張，聲音有點抖震說：「心跳有點難以控制，很開心今次是我第一次宣傳活動。」

無綫沒離棄曾邀拍劇

心穎透露發生「安心事件」後，無綫曾找她拍劇或綜藝節目，不過當時感到迷惘，最終選擇離巢，「到真正沒有合約在身時，心情又有少少慌」。於是嘗試玩音樂，今年一口氣推出兩首派台歌《Crown Me》和《沙包》，均由她作曲及填詞，「今年會繼續以唱作歌手身分發展，已經作了幾首歌，希望下一首派台歌會是開心的歌」。

泥鯭警告：唔好嗌交

《沙包》是心穎和男友兼RubberBand成員泥鯭共同監製，心穎憶述合作過程，透露泥鯭第一句就跟她說：「唔好嗌交。」要抽離角色。是否經常吵架？心穎沒正面回答，「可能我都有主見，但他說搵得他做監製，就要聽其意見，所以我接受」。心穎讚泥鯭經常對她講鼓勵說話，「我經常問他，做的事是否好stupid？他話不stupid，多謝他一路以來push我，其實最初我沒想過要發表音樂」。

領養愛犬 走出低潮

「安心事件」發生逾4年，心穎今年重新出發，面對外界不同聲音與評論，她說：「以前的我會很介懷，不識處理，但現在我平靜了，坦白講，再難聽的說話我都聽過，別人怎樣說我，這是我的因果，這刻我只可做好自己，有些東西控制不了。」她稱有段時間比較驚和人接觸，於是領養了一隻狗，放狗時會跟其他狗主傾偈，慢慢便放開，並走出低潮，加上不忍見到家人為她擔心，故決定重新出發。心穎有感而發，感謝主持謝茜嘉邀她上節目分享其作品，「我覺得這些幫助不是必然的」。

娛樂組

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