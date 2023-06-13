盼姜濤「找數」邀任嘉賓 合唱《Dear My Friend,》 尹光無懼AI挑機「廟街歌王」地位

記者：林祖傑

對於姜濤大讚「AI尹光」唱得好過自己，尹光說：「又唔係我唱，AI唱之嘛！AI就是AI，尹光就是尹光，不能將AI當係我，不過我就聽得幾過癮，因為咁變紅人都多謝佢哋。」尹光表示聽到姜濤考慮邀請他任個唱嘉賓好開心，「希望他真的請我，他請得我一定唱啦。《Dear My Friend,》嘛，我和他jam囉」。

問想不想姜濤翻唱他的金曲？尹光說：「梗係想啦。我唱別人的歌，別人又唱我的歌，大家先可以交流。他最好唱《荷里活》、《少理阿爸》啦。」問可有什麼鼓勵說話送給將開騷的姜濤？他笑道：「姜濤全世界都識，我點敢鼓勵他，他紅過我9000倍，他的『姜糖』（粉絲暱稱）好多，我的『尹粉』好少，合作就一定冇問題，有人搵我當然開心。」

讚張敬軒唱《你阿媽大減價》好聽

尹光前晚欣賞《Revisit張敬軒演唱會》，張敬軒（軒仔）在台上主動邀尹光合作開騷，又即席唱了兩句尹光金曲，他特別多謝尹光捧場支持，「我真係由細到大都聽你啲作品，我可唔可以同你開個騷，就算我們不唱你的首本名曲，我覺得如果尹光哥哥版嘅《酷愛》都幾勁」。尹光稱軒仔在台上提及自己好畀面，「軒仔唱《你阿媽大減價》唱得非常好，唔輪畀我㗎，他在演唱會經常唱，我已經聽過好多次」。

與時並進 願學唱年輕歌手歌曲

尹光自詡一向與時並進，所有hit歌都聽過，但識唔識唱就是另一回事，他笑說：「可以開一個騷，我親身獻唱別人的歌，即是尹光演唱會囉。我一直都是唱自己的歌，沒有唱過『AI尹光』唱的歌，其他歌手的歌都會聽吓，會聽聽別人有什麼唱法，但未唱過，自己歌都唱唔切，如果將來有年輕歌手搵我唱他們的歌，甚至在舞台上合唱都無問題，只要大家開心，我就去學。」

尹光下月在文化中心舉行《閃亮新輝粵曲演唱會》，「呢輪好忙，背歌詞好唔得閒，我又不慣看提字熒幕，所以如果唱別人的歌，要慢慢學習，樣樣都要改變吓，不可一本天書睇到老，新歌《掂》就是叫人努力，唔好hea，老竇教落，求名求利要求己，不是求人，所以我咪靠自己。」。

AI無感情 唔能夠代替真人

除了「AI尹光」，網上亦出現了「AI黃家駒」、「AI 張國榮」、「AI陳奕迅」、「AI孫燕姿」等一大堆AI歌手，尹光認為電腦生成的「AI尹光」唱腔似不似他屬見仁見智，「有啲人話似，有啲人話唔似，覺得有啲歌手似少少，有啲就似多啲，但有啲真的完全不似」。

至於被選中成為AI對象開不開心？尹光說：「沒有所謂開不開心，大家開心就得啦，都係玩吓啫！」問可擔心有一日AI會取代真正歌手？他表示：「梗係唔會啦。AI就是AI，是電腦，人就是人，點取代到呢？真人今日同聽日唱，感情都唔同，我個人認為正路都應該取代唔到。」