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娛樂

【開箱】《藝術很有事》 訪問移台港人 此心安處是吾鄉

【明報專訊】除了各大串流平台，YouTube各頻道亦有不少節目可欣賞，像鄭中基的機動電視台真人騷《機動兵工廠》昨晚首播，請來業界專業人馬如楊偉倫等擔任導師，培訓學員演戲能力。台灣公視節目《藝術很有事》，香港觀衆亦可透過其YouTube頻道收看，第5季6月9日首播，每周五晚上8點上架，其中兩集訪問了移居台灣的香港人，包括攝影師謝至德與高仲明、詩人廖偉棠、演員杜汶澤，以及《如水》雜誌工作團隊。

謝至德廖偉棠2018年抵台

本月9日上架的第1集，只有不足半小時，集中在謝至德與廖偉棠身上；兩人2018年以投資移民身分到台灣，差不多同時間到當地，也同一天領身分證。廖偉棠稱最初謝至德的房子還未弄好，也是先寄居他家。他們在香港時已認識，一起參與過保衛皇后碼頭、菜園村等社會運動。片中有謝至德的家訪，包括從台中遷移到苗栗，又有他改裝露營車的鏡頭，攝製隊亦隨他開着露營車到了基隆瑞芳海邊。

謝至德受訪時的港式國語讓人印象深刻，稱從小都想離開香港，卻有使命感要透過鏡頭記錄時代，給後人參考，片段中展示了他不少攝影作品。鏡頭前的他似乎在當地生活得很開心，譬如到雜貨店與老闆娘聊天，發現了喜歡的雪糕時，像小孩子般流露燦爛笑容。謝至德稱到了台灣才發現當地有很多山水與大石頭，很喜歡開車到處走。不過露營車內很多省空間的佈局，也許是習慣香港狹窄環境的一種投射。

廖偉棠1997年從內地移居香港，之後住過北京、意大利，現在落腳台灣，他自言說不定老了會還鄉，回到香港，稱在港度過了人生中最重要的時光。片中沒到他家裏採訪，卻有其在大學教書的鏡頭。廖偉棠稱很多題材也許在香港已經不能自由書寫，因此他在台灣筆耕成為一種責任，也鼓勵來自香港的學生，把記得香港的事情、發生過的事情，一一用文字記錄下來，「這就是我們的花果飄零，離散的人的最大義務」。節目中最印象深刻是鏡頭跟着廖偉棠到了台北林口的一塊荒地，聳立寫有「義士幹」的一根柱子。

據說1950年代韓戰結束後，萬多名內地稱為「志願軍戰俘」，台灣則形容為「反共義士」，沒被送回大陸，反而從韓國仁川港的美艦抵達了台灣基隆港，被送到林口，形成了一個社區，隨着時日落地生根，也散落到台灣其他地方。廖偉棠自言也算是漂泊抵台，對這種身在異鄉為異客的人，是否能代入他們心境寫些東西，也算為他們留一個紀錄。

上季尾關本良談光影

藝文節目《藝術很有事》2017年8月首播，探討台灣藝術文化的時代、趨勢、事件和創作，關注國際重要展演和事件，也討論具有公共價值的議題。謝至德與廖偉棠之後，估計高仲明和杜汶澤等人的訪問將於之後的周五上架。其實上季尾聲，也訪問了來自香港在台灣生活的《2046》攝影師和《乘著光影旅行》導演關本良，該集取名〈聆聽光影〉，說了很多有關攝影的事情與感受。他提到2005年到台灣拍攝鬼片《宅變》後，非常喜歡這地方，沒想到一住下來便到現在，其間台港兩邊跑，經歷卻像人格分裂的樣子，因為兩地拍片文化非常不一樣，譬如對空間的處理。關本良在一個講座就說，台灣的燈光助理都會跟他開玩笑說，香港打燈都是用跑的，關本良說確實如此，因為有些港片要在短短10多天內完成，導演壓力很大，在台灣的時間則較充裕，所以要慢慢磨合。

相關字詞﹕杜汶澤 開箱 台灣公視 關本良 廖偉棠 謝至德 YouTube頻道 藝術很有事

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