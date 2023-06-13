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娛樂

祖迪高瑪封東尼獎劇后

【明報專訊】表揚傑出舞台劇的東尼獎前晚舉行頒獎禮，早前跟正罷工的美國編劇公會商議後，後者承諾不會到場示威，頒獎禮在沒有劇本情况下進行，並繼續由《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）擔任主持，而且開場時拿出一個本子封面寫有「第76屆東尼獎劇本」，內裏卻空空如也，以示對編劇公會罷工的支持。

今年首次有非二元性別（認為自己既非女性亦非男性）演員贏得東尼獎，分別是拿下最佳音樂劇男配角的Alex Newell及贏得音樂劇最佳男主角的J. Harrison Ghee。至於《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）則擊敗勁敵兼奧斯卡影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain），憑《Prima Facie》贏得最佳女主角殊榮。另外，《危險人物》森姆積遜（Samuel L. Jackson）憑《The Piano Lesson》角逐最佳男主角敗給《Leopoldstadt》班頓于藍韋斯（Brandon Uranowitz ），有鏡頭拍到森姆當時反眼、黑面，而且慢兩拍才鼓掌，片段及截圖在社交網瘋傳。網民指「不是好的落敗者嘴臉」；不過也有網民表示森姆由踏上紅地氈開始已經黑面，該表情可能跟落敗無關。

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