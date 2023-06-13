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娛樂

Blackpink墨爾本巡唱 中途因病離場 Jennie開騷前狂嘔 吊鹽水無效

【明報專訊】韓國女團Blackpink前晚在澳洲墨爾本舉行第2場演唱會期間，成員Jennie因身體不適，表演中途突然離場，隊友Rose及Lisa隨即向台下觀眾交代病情，Blackpink所屬事務所YG娛樂亦發表聲明，坦承Jennie抱恙並向歌迷致歉。據消息人士稱，Jennie開騷前一日已狂嘔，雖然缺席綵排，但仍堅持演出；亦有粉絲目睹Jennie手臂貼上膠布，懷疑她上台前曾吊鹽水，結果證實無效，令歌迷心疼不已。

Blackpink都算禍不單行，成員Jisoo早前確診新冠病毒，無奈缺席本月3及4日在日本大阪舉行的巡迴演唱會，幸好小休數天已回復狀態，本月10日趕及參與墨爾本首場巡唱，讓歌迷再次欣賞Blackpink完整陣容演出。可是第2場表演輪到Jennie身體抱恙，不單缺席綵排，開騷期間更中途離場，經過醫生診斷，認為她不適合繼續演出，最後由3名隊友完成餘下表演，成員Rose及Lisa負責向台下歌迷交代Jennie病情，又請全場一起高呼她的名字，齊心為Jennie打氣，場面感人。

事後YG娛樂發表聲明，「前晚在墨爾本舉行BORN PINK巡迴演唱會期間，Jennie因身體不適，未能完成整場演出。她曾堅持繼續表演，但遭醫護人員反對，她對此感到抱歉，承諾會盡快康復，事務所亦會提供一切協助」。墨爾本行程結束後，Blackpink仍然留在澳洲，為本月16及17日的悉尼演唱會做準備，暫時未知Jennie能否歸隊。

事實上，Blackpink世界巡迴演唱會自去年10月揭幕至今，先後到過韓國、美加及歐洲等地表演，今年1月及5月亦到香港和澳門開騷，演出場數超過50，其間各成員亦要兼顧個人及團體活動，例如Jennie曾赴康城影展宣傳HBO新劇《偶像漩渦》（The Idol）、參加美國Coachella音樂節、出席巴黎時裝周等，令她們疲於奔命，難怪接連病倒。

《偶像漩渦》角色受賞識

提起《偶像漩渦》，第2集剛於前日在HBO 上架，今集講述《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）飾演人氣女歌手Jocelyn，繼續有大膽裸露演出，包括用冰塊自慰等場面，相信又會惹起網民熱議。另一方面，由於Jocelyn精神不穩，唱片公司籌措後備方案，查問Jennie扮演Jocelyn的舞蹈員兼閨密Dyanne是否懂得唱歌，似要考慮取而代之，栽培Dyanne成明日之星？

相關字詞﹕莉莉露絲狄普 偶像漩渦 墨爾本 Blackpink成員Jennie

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