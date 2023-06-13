林耀聲認有強迫症 顏卓靈工作復常棄讀心理學

余潔滢挑戰演性侵受害者

顏卓靈透露之前疫情沒有工作，報讀了心理學課程，幾經辛苦，經過三輪入學試及格被大學取錄，但因一切復常，沒時間上課而放棄，「我對這科目很有興趣，不排除將來會修讀，所以當導演找我飾演心理學家，激動到爆喊，覺得很有緣分」。

余潔滢飾演其中一名性侵受害者，「雖然有強姦場面，但事前和導演溝通過，不用裸露或性感演出。我之前與林耀聲合作過拍MV，當時好sweet，今次180度轉變，又講我之後有情緒問題，很大挑戰，第一次正式拍電影，戲分那麼沉重，所以有向戲劇老師請教」。她沒叫胞姊余香凝教路，透露對方預產期在9至10月，未知仔定女。

李璨琛為Lucy夜瞓解畫

客串的李璨琛透露未來有很多工作計劃，香港和內地都有，又計劃與太太、大女李元元（Lucy）和父母回鄉祭祖，「爺爺嫲嫲安葬在東莞鄉下，疫情多年，父母都沒回鄉；細女Sucy太細，不會同行」。說到Lucy在方東昇主持的無綫節目《好睡好起》被爆夜晚不願瞓，李璨琛說：「她見有人拍攝，好奇，以為有得玩才不肯睡覺，他們走了後不久已睡着。她現在讀下午班，10點幾先起牀，就算夜瞓都有足夠睡眠時間，小學要早起，她自然會早睡。」他稱Lucy最大問題不是夜瞓，是吃飯太慢，飯在嘴裏一分鐘都不吞下去。至於細女Sucy，李璨琛說：「我負責餵夜奶，她有時不肯飲又不肯瞓，好曳。Lucy沒呷醋，因太太懷孕時已叫她要照顧妹妹，她可能覺得多了件玩具。」

記者：柯美