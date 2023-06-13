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娛樂

獄中遭不同政見在囚人士滋擾 楊明澄清冇特權 自身經歷傳正能量

楊明憶服刑時遭在囚人士冷嘲熱諷 被批「食軟飯」感不明所以

【明報專訊】楊明去年底因「不小心駕駛」等罪成被判監禁18日，由於放監日是星期日，故得以提早一天出獄。楊明以艱難形容這段鐵窗生涯，對於有傳他在獄中有特權感無稽，反而因藝人身分而更加嚴厲；又透露服刑期間，有政見不同在囚人士，每到晚上便大叫他的名字，但都遇到友善囚友跟他說加油。楊明希望以自身經歷，向遇到挫折的人分享，有些挫敗並非人生的全部。對於不離不棄的女友莊思明，楊明承認與對方患難見真情，非卿不娶。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

楊明回想17日的鐵窗生涯，以艱難形容，但一定有這個懲罰，才有知道錯的機會。他說入獄頭7日還未有書籍，每日靠僅有的一支筆和一本簿描繪獄中環境，以及運動度日，「胡思亂想都無作用，不如好好靜思己過。回想由發生交通意外到受懲罰，再到出獄已經3年，覺得浪費了很多時間。每個人遇到挫折或極大懲罰後，最重要是從中汲取到經驗，跟住往未來的生活和路去想，這段經歷過去了就由得它過去」。

楊明澄清在獄中沒有傳聞中獲得任何特權，反而因為他的藝人身分而更加嚴厲，「如果我有特權，就不會由荔枝角收押所轉去有極度重犯的赤柱監獄，當時很多傳言都很無稽」。問到獄中可有受到其他在囚人士冷嘲熱諷？楊明表示在赤柱服刑時，有班政見不同的在囚人士，每到夜晚就叫囂，大叫他的名字，當然也有友善的囚友，叫他加油和頂住。

被叫「監躉」 淡化各類人身攻擊

經歷這次入獄，楊明深深體會到很多事做之前要三思，不能輕視，意外是一觸即發，估計不到，所以要珍惜眼前人和事，「加上疫情期間，身邊有些親友離開了，令我領悟到要及時行樂，珍惜所擁有的一切，不要再浪費時間，有的東西無了就無，不想令自己留下任何遺憾和可惜，所以要小心行事」。

談到出獄後，可曾擔心日後別人用有色眼鏡標籤他？楊明表示沒想太多，事實真的發生了，承認曾在街上被人以「監躉」稱呼，他笑說自2019年開始，已習慣被人以各式各類的「問候」和人身攻擊，如果統統擺上心會很辛苦，「不開心是會有的，但不會太介意，聽完便淡化它，幸好我性格幾好，比較善忘，如果他們覺得這句說話能抒發情緒和得到歡樂，我無問題的」。

無想過轉行 加倍努力報答公司

雖然屢次犯錯，但楊明仍獲無綫力撐，相比有些人可能已一鋪清袋。楊明直認在獄中曾擔心事業會否就此完結，自覺很幸運，感恩公司的支持和不離不棄，往後會更加努力報答，「要如此大的公司這樣給予一次機會，其實是很難，可能因為我是公司一手一腳栽培出來。你問我有否想過轉行？沒有，我17歲便加入無綫到現在，有得做當然想繼續留在公司，始終我是喜歡演戲」。

劇集《一舞傾城》是他「復出」第一擊，外界評價好壞參半，楊明稱拍劇多年，一直都有不同意見，已經習慣，無論正負評論都會看。他自言為此角色付出不少，為呈現當時最流行的髮型，每日都黐頭套，又有不少拳腳功夫戲，自覺踏入40歲後，身體機能開始衰退，有場以1敵10的劈友戲，拍完完全回不到氣，武術指導見他面青青都即叫稍作休息；他笑稱相比下，與姚子羚和蔡潔兩場激情戲更高難度。

楊明明年入行25年，希望往後能以過來人身分傳遞正能量，向遇到挫折的人分享，有些挫敗並非人生的全部，「目前我覺得最緊要做番好自己，無論是工作還是人生，我已浪費了3年時間，往後要加倍速度衝刺」。除了演藝事業外，楊明之前曾開設燉湯店，現時已全線結業，未來他仍想嘗試做不同生意，希望做一些健康食品，或關於貿易的生意。

懶理「食軟飯」論 非莊思明不娶

事業獲公司力撐，生活中楊明有女友莊思明做後盾，幾乎每次楊明上庭都會見她的身影。楊明承認經過這次，的確加深了與女友感情，可謂患難見真情，「我在獄中時，得她一個對外，女友獨自承受一些網民的攻擊和面對傳媒，很感激她，這幾年全靠思明在身邊支持和鼓勵，會用自己的下半世好好報答她。（是否非卿不娶？）一定」。出獄後的楊明，第一時間盡男友責任陪伴女友，「思明那段時間都在醫院照顧父親，到之後處理其爸爸的身後事，我一直陪住她，始終摯親離世是很傷心，我要照顧好思明的心態和情緒」。

談到娛樂圈很多娶了富家女的男藝人都面對不少抨擊，例如「食軟飯」。楊明不明白為何網民有這個想法，「我們的愛情不是建立在上一代所擁有的東西，而是建立在雙方的感情上，我們也有自己的事業，為何一定是『食軟飯』，但既然改變不到大家的想法，便順其自然，最緊要我倆一齊開心」。

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