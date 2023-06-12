明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

預告大反擊 黃智雯掌摑吳岱融16巴

【明報專訊】黃智雯、湯洛雯及劉佩玥等昨日到深水埗宣傳無綫劇《隱門》，公布7天跨平台首集收視21.8點，第4集22.6點，觀眾人數超過145萬。黃智雯希望新劇收視愈來愈好，預告之後劇情更精彩，很多角色會大反轉，最難忘是有場戲要掌摑吳岱融，吳岱融當時稱觀眾想見她大反擊，着她不停打到手軟為止，最後摑了16巴，「打完之後手震，其實打人好大壓力」。

湯洛雯有場戲被張國強掌摑12巴，很有被爸爸打的感覺，不過小時候只試過做功課不乖被父親打手板。問拍前可有找未婚夫馬國明排戲？她說：「他話要幫我排戲練習吓，但拍這類戲還是在場演較好，才能投入情緒。」

湯洛雯難忘參選被嘲有「4個胸」

黃智雯、湯洛雯和劉佩玥均是選港姐出身，談到前日港姐首輪面試，湯洛雯表示留意有參選佳麗似舒淇，她也覺得幾似，「最記得當年減到好瘦，因拍照時縮肚，被記者話我有『4個胸』，覺得好好笑，這是一個回憶，就算沒名次，但跟朱千雪等建立了好深友誼，成個過程都好好玩，有很多得着」。問可認為香港已很少靚女，今屆才有較多內地佳麗參選？劉佩玥說：「剛剛參選時不懂打扮和化妝，入行之後慢慢學識，就會愈來愈靚。」黃智雯認同，「搵到自己形象就會變靚，記得當年參選好似隻豬咁樣，係個人好豬」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕劉佩玥 湯洛雯 黃智雯 隱門

上 / 下一篇新聞