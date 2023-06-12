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娛樂

前港姐季軍戚黛黛面試《中年好聲音2》 許志安胞兄呂良偉弟緊張齊失準

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》緊接推出第2季，昨日在電視城展開海選，近千參賽者面試，當中不乏圈中人親人、現職歌手、演員，包括許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國、前港姐季軍戚黛黛、2002年落選港姐關伊彤、歌手黃劍文、演員顏仟汶、《最佳拍檔》「光頭仔」王嘉明及「屯門娜娜」董幸兒老公張迪匡等。車婉婉透露孫耀威妹妹亦有報名參加，親臨現場坐鎮的無綫總經理曾志偉估計最後報名人數將超越去年，多達四五千人，大讚今年參賽者質素比去年高。

記者：陳釗

曾志偉受訪時表示截至昨日收到逾2000人報名，開心大家踴躍報名追夢，不少人有備而來，質素比去年高，相信戰况更激烈，賽制暫時跟去年一樣。談到有不少圈中人參賽，曾志偉認為他們想肯定自己多一次。車婉婉開心冧莊擔任節目主持，透露試過在街上有年長叔叔叫她幫忙報名，又收到很多圈中朋友電話叫她關照。笑問其中一個是否姓許？她笑說：「不是，是姓孫，孫耀威，他妹妹特登由外地回來參加。」上屆季軍羅啟豪表示有鼓勵粉絲參加，參賽沒有損失，像他是一個好例子，除了實現夢想，更讓他整個人改變，希望參賽者享受在舞台上那幾分鐘，將最好一面展現出來及選唱熟悉的歌曲。

許志偉稱弟弟太忙 無暇給意見

62歲許志偉是許志安的八哥，從事出口貿易工作，他選唱張學友的《忘情冷雨夜》出戰。許志偉受訪時自覺表現不及格，記錯歌詞又走音，「真的很差，太緊張，出乎我意料之外地緊張，發揮不到水準。（為何不選唱弟弟的歌？）他的歌更難唱」。問賽前可有向許志安問意見？許志偉承認有找過，但對方可能忙，沒有回覆他，弟弟和弟婦鄭秀文也不知他參賽，如果入圍再請教二人。至於為何參賽，他稱見上一季很好玩，有很多藝人的親友也參加，故決定一試。

呂良偉胞弟、62歲呂良國是私家偵探，獻唱李克勤的《一生不變》，他自覺表現不及格，因太緊張，發揮不到水準。呂良國表示年輕時錯過了一次參加新秀的機會，希望藉此平台圓夢，以吳大強為目標。問到可有問呂良偉意見？呂良國說哥哥很支持，鼓勵他去試不用怕，增加他參賽信心和膽量。哥哥事前可有向曾志偉「單聲」？他笑言：「不知道。（覺得藝人家屬可有着數？）哥哥咁紅，我都很大壓力，擔心表現不好影響他，參賽時把這些全部放低。」

戚黛黛獻唱國語歌《心有獨鍾》時表現緊張，介紹時被評判伍仲衡指有懶音。戚黛黛承認參賽鼓起很大勇氣，全賴老公鼓勵，「獻唱時真的緊張到死，比選港姐更緊張，幾乎心臟病發的感覺，覺得自己表現麻麻，但已盡最大努力」。戚黛黛笑言16歲時參加新秀歌唱大賽，未能唱到自選歌曲彭羚的《彷如隔世》，一直懷恨在心，希望再參加比賽給自己多一次機會。

「屯門娜娜」老公接棒參賽

參加過第一屆《超級巨聲》和獲得ViuTV《全民造星III》第9名的黃劍文自彈自唱《新不了情》面試。問自覺表現如何？他說：「有緊張，彈到有點手軟，已盡全力唱，都滿意的。」黃劍文表示不想錯過每次表演機會，希望找到適合自己發揮的舞台。

「屯門娜娜」董幸兒去年參賽100強止步，但掀起話題，今年她的老公張迪匡接棒。他笑稱原本想以太太之前的參賽歌《風的季節》復仇，後來覺得似取笑對方而作罷，最後太太為他揀了《無賴》，「準備了5日，但太緊張，無開聲，封了喉，未能發揮水準，不滿意自己表現，志在參與」。娜娜讚老公叻，因平時對方很怕醜，今次是他第一次參加比賽。Happy伯有否為他打氣？張迪匡笑稱對方想來支持，無奈自己辜負了他。

曾志偉承認叫面試佳麗減肥

此外，曾志偉回應去年退選港姐林泳怡發文爆面試時遭他嫌肥，他表示有時見到有些女仔條件不錯，惟身形肥少少，會問對方可有信心減到，「就像前屆港姐陳懿德面試時叫她減25磅，她第二次面試時已減掉10磅，之後再參加《香港小姐再競選》得第3名，人要對自己有要求，不付出努力幫不到她。上年有名佳麗面試時叫她箍牙，她真的箍了，今年再來選」。至於今屆有些佳麗疑整容，曾志偉承認若整容或紋身太厲害都會被勸退。

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