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娛樂

姜濤個人騷 考慮邀尹光任嘉賓

姜濤讚AI尹光唱得好過自己 考慮邀請真‧尹光做個唱嘉賓

【明報專訊】姜濤與「籃球女神」譚旻萱（Mandy）首次合演微電影，向大眾宣揚預防HPV信息，昨日在舉行記者會分享拍攝過程趣事，稱當日在籃球場取景，一齊不吃午餐，只顧練波；又遇上正在旅行的小學生，企定定圍觀不肯走，笑言小朋友有追星潛質。

向姜糖丈夫說不好意思

有姜糖（粉絲暱稱）在遊戲環節被抽中即興奮尖叫，嚇到姜濤傻笑；合照時其中一名女粉絲用手推開身旁丈夫，挨近和姜濤合照，被冷落的丈夫在旁顯得無奈。對於姜糖的熱情表現，姜濤承認有點嚇親，並隔空向該粉絲丈夫說不好意思，「他不是前夫，因為在粉絲心目中，老公永遠是第一位！希望他們不要介意」。

提到最近有網民以「AI尹光」翻唱他的歌曲，姜濤也有留意，覺得幾得意及感覺很不同，開心大家選了其作品。有網民讚AI尹光比原唱者表現更好，姜濤說：「有時我都覺得AI唱得更好，不過沒有打擊我自信，不擔心被搶飯碗，因為是兩回事。」他表示願意好好學習，之後出歌會更努力，保持良好水準。

準備開個唱的姜濤已跟公司開會商討細節，嘉賓名單尚未落實，他笑言考慮邀真正尹光上台一齊唱。提到其演唱會海報被指向偶像羅志祥（小豬）致敬，亦有網民認為抄襲電影《小魚仙》，姜濤說：「我有看過小豬的海報，亦有看其他類似的海報，當時沒想過這問題，都是大家提醒才知。我演唱會玩wave和水的概念，所以大家點講都不會介意。」

Mandy新嘗試暗示會唱歌

姜濤與呂爵安（Edan）日前與NBA球星李拿特（Damian Lillard）合照，姜濤視對方為偶像，覺得機會難得，自爆一直望住對方。取笑他也會追星，姜濤說：「當日散場後，我原本都很想追埋一份，可惜被人拉走。我沒有妒忌Edan與球星有互動，因他英文比較好，所以私下有溝通，在英文方面我要更努力。」

Mandy昨日重看自己演出，感覺青春亦有點尷尬；片中她主動約會男方，非常大膽，現實中遇心儀對象也會主動大聲說出來，又讚賞片中姜濤好出色。她透露稍後有新嘗試，暗示有機會唱歌，有否機會與姜濤再合作？她大賣關子，「如果真的有機會合唱，都會幾好玩。我有上堂學唱歌，老師沒批評我鵝公喉，反而幫我找出自己的聲線」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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