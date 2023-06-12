楊紫瓊撐何超鳳澳門亮相 池昌旭BamBam碰面惺惺相惜

澳門博彩控股有限公司主席兼執行董事何超鳳透露酒店開幕前，共花了長達9年時間籌備，其間面對不少挑戰，包括疫情，趁通關後即把握時間舉行活動。何超鳳形容酒店設計注滿老佛爺的個人特色，「由裝修、擺設、家俬以至每個角落，都出自Karl Lagerfeld手筆。他向來欣賞中國的藝術文化，連同歐洲的文化特色，中西結合兩者融為一體，賦予充滿時代感的設計」。

Michelle主動走近粉絲 表現親民

身穿白色套裝的Michelle與何超鳳手拖手步出黑地毯，兩人合照後，Michelle接受大會司儀訪問。很久沒踏足澳門的Michelle為撐好友何超鳳而來，心情特別開心。她透露將回倫敦繼續拍攝新戲《Wicked》，預計拍至7月才完成。她早前於訪問中提及拍戲不設限制，Michelle笑稱當然有，「就是千萬不能受傷，休息好重要，一定要足夠，狀態才可以最好。否則好容易出事和生病，令大家都辛苦」。訪問後，Michelle主動行近酒店外聚集的粉絲群，跟他們影相，表現親民。

池昌旭想在澳門搞見面會

男團Got7成員BamBam與池昌旭前晚壓軸到場，兩人乘專車抵達酒店，門外圍觀的粉絲即大聲呼叫。他們難得在澳門碰面，惺惺相惜，先互相鞠躬再握手影合照，以及寒暄。BamBam接受司儀訪問，以流利英語作答，表示開心獲邀到澳門參與盛事，前後逗留3日，感覺很開心好玩，最期待參加派對之外，很想到酒店泳池參觀。

首次到澳門的池昌旭見到門外熱情的粉絲，透露如果有機會，希望可以再來舉行見面會，跟香港和澳門粉絲近距離接觸。池昌旭說：「多謝大家給我的愛，之後會更努力，讓大家看到我更好的一面。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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