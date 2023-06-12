遺憾丈夫缺席何家盛事 何超儀爆陳子聰體弱 曾昏迷20日

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

何超儀與幾名家姐，以及一眾家族成員合照，表現興奮，還自備新款相機化身攝影師，周圍拍攝環境和記錄與家人的珍貴時刻。超儀說：「今（前）晚是很有意義的場合。Karl Lagerfeld是大家好熟悉、好勁的設計師，我會在酒店四圍影相，拍下跟家人的合照，因為今（前）日是極具回憶的一日。」

狀態麻麻 尊重家姐忍住唔爆粗

問到老公陳子聰為何未有現身？超儀解釋丈夫有事在身，有工作做，因此沒有空，所以未有同行，又說自疫情後，已很久未試過一大班家人開心聚首一齊食飯，所以對於陳子聰未能出席感遺憾。她大讚家姐何超鳳夠面子，能聯結三房成員一起出席盛會，非常值得紀念。

隨後超儀接受電子傳媒訪問，再提到丈夫時，改口大爆老公身體好弱，由於是家姐大喜日子，不願透露詳情，「近期好少為自己做任何事，做好多事都是為了老公。早前一個影展子聰本應要去，但他有好棘的病，不是一定會死，但真的好棘」。超儀形容自己狀態麻麻，還好想爆粗，但為尊重家姐才忍住不講。

50歲陳子聰2016年曾傳出患了與肝或腸有關的頑疾，當時他一度暴瘦，情况令人擔心，及後經過治療，已康復。超儀與陳子聰近年會一齊出席活動，後者看來精神不俗。對於超儀提到「老公有好棘的病」，即惹來陳子聰舊病復發的聯想。《明報》向超儀的公司求證，公司否認陳子聰舊病復發之說，據知陳子聰去年9月出席完太太的演唱會後，回澳洲探望雙親，超儀獨自出席釜山電影展。

陳子聰大動脈撕裂 已渡過危險期

當時超儀收到消息指丈夫出意外，陳子聰忽然大動脈撕裂情况危急，雖然醫生並不能確定撕裂起因，只估計與幾年前曾動大手術或高血壓有關；超儀得悉後，即放下所有工作，飛抵澳洲以家人身分簽紙即時批准醫生做手術。陳子聰手術後，昏迷長達20多日，超儀一直陪伴守候並悉心照顧丈夫，現已渡過危險期，逐漸康復，稍後陳子聰將赴美國接受其他手術。

另外有報道指由於陳子聰血管很薄，導致下半身癱瘓了兩個多月，加上尿管斷裂及身體其他問題和後遺症，再次令他暴瘦。

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