【開箱】《變形金剛：狂獸崛起》 三部曲打響頭炮 彩蛋令人驚喜

《變形金剛》前傳

《變形金剛：狂獸崛起》屬於全新三部曲的序章，亦是繼《大黃蜂》後，另一前傳故事。上周五（9日）在美國開畫，首日票房3440萬美元（約2.68億港元），據業內人士估計，首周末3日料收6000萬美元（約4.68億港元），成績不過不失。新片故事以1994年的紐約為背景，講述以吸食星球能源維生的反派「獨角獸」，為了方便狩獵，急於取得穿梭宇宙通行無阻的「超時空鎖匙」，然而此物卻受熱愛和平的狂獸兵團「密斯武」保管，於是派遣機械人「瘟疫」等到地球搶奪鎖匙。另一方面，滯留地球數千年的「博派」機械人如柯柏文、大黃蜂、幻影等，亦對鎖匙虎視眈眈，希望利用它來返回故鄉，三方人馬各具立場，奪寶之戰一觸即發。

《星夢情深》拉丁男星安東尼雷莫斯（Anthony Ramos）飾演退伍軍人諾亞，生活潦倒加上照顧病弟，被迫鋌而走險，加入偷車行列，巧合地登上「博派」機械人幻影變身的名貴跑車，結果半推半就捲入爭奪鎖匙的旋渦；《嗡嗡作響》黑人女星多美妮費舒伯克（Dominique Fishback）扮演博物館職員艾蓮娜，意外發現鎖匙藏在南美古董內，由於只有她能破解鎖匙的密碼，因此答應跟諾亞和博派一起到秘魯，希望搶在瘟疫等反派前，阻止後者的滅世行動。

人類角色不再投閒置散

《變形金剛：狂獸崛起》故事明顯比前作如《終極戰士》或《殲滅世紀》等紮實，全片節奏明快，整個奪寶過程，各方立場清晰，至少不會讓觀眾覺得「搵戲嚟做」。至於《變形金剛》系列最可觀的機械人對戰場面，今集亦保持水準，壓軸一場博派與密斯武攜手對付瘟疫大軍尤其精彩，正邪大戰拍出緊張刺激感覺。今集最大突破，就是人類角色不再投閒置散，幻影為了保護諾亞安全，於是送上變形裝甲，令他在緊急關頭，變成像「鐵甲奇俠」般的機甲步兵，親身參與戰鬥；這個設計亦跟片尾彩蛋有緊密聯繫，為續集埋下重要伏筆。

米高比爾執導《變形金剛》系列，一向起用俊男美女，捧紅了沙拉保夫（Shia LaBeouf）和美瑾霍絲（Megan Fox）之外，亦令露絲韋莉（Rosie Huntington-Whiteley）及妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）為人熟悉。今集剛好相反，主角安東尼雷莫斯與多美妮費舒伯克的最大賣點並非外表而是內涵，演技雖然出色，話題度與曝光率卻大減，唯有借助《奇異女俠玩救宇宙》出爐影后楊紫瓊聲演「密斯武」成員飛羅剎作為宣傳重點，感覺相當諷刺。

全片最大驚喜莫過於片尾彩蛋，講述地球回歸平靜，諾亞亦返回布魯克林，來到保安公司見工，主管知悉他跟博派在秘魯拯救世界的事迹，不單以免費治療其弟作報酬，更邀請他加入一支保衛地球的神秘隊伍，當他猶豫之際，觀眾透過主管遞上卡片，終於發現這支隊伍竟是「義勇群英」（G.I.JOE）。事實上，《變形金剛》與《義勇群英》版權均屬玩具製造商「孩之寶」擁有，早在1980年代已出版聯名漫畫，派拉蒙電影公司亦有連結兩大品牌的計劃，只是一直未能付諸實行，如今終於露出曙光，粉絲豈能不興奮？

上映日期：6月8日