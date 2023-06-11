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娛樂

【開箱】《舞壯士：最後的舞》 富婆幻愛 三部曲遺憾終結

【明報專訊】以《義勇群英》卓寧達譚（Channing Tatum）年輕時當脫衣舞男經歷為藍本的《光豬舞壯士》（Magic Mike），700萬美元成本，2012年上映時全球收1.67億美元（約13億港元），3年後上映續集《巨揪舞壯士》（Magic Mike XXL），同樣本小利大。相隔8年，整個系列最終章《舞壯士：最後的舞》（Magic Mike's Last Dance），今年2月在美國上映，無論票房口碑都不及兩部前作，香港則於本月2日在HBO Go上架。

疫情後生意失敗再當舞男

《舞壯士：最後的舞》講述卓寧達譚扮演的Mike，家具店生意不敵疫情，又已年過不惑， 於是重投職場，在邁阿密一家餐飲公司當酒保；在一個籌款活動中邂逅闊太Maxandra（莎瑪希恩飾），後者從律師口中得悉Mike以前是脫衣舞男，還讚賞其舞技能讓女人快樂，結果兩人一舞傾情。Maxandra正值跟富豪老公Roger辦理離婚，為爭取養女Zadie的撫養權而心煩，提議以6萬美元酬勞請Mike陪她回倫敦一個月，銳意把旗下劇院革新，上演由Mike主理的舞蹈演出。可是Roger搞局，加上劇院是歷史建築，修改舞台設計受有關政府部門阻止；Roger亦威脅Maxandra若與Mike繼續下去，她將一無所有。兩人的演出最終能否成事？

卓寧達譚學武亦善舞，一連拍了5集的《舞出真我》正是其成名作，但他走紅後才自揭當年在大學輟學後，一度擔任脫衣舞男。《光豬舞壯士》是編劇雷卡路連（Reid Carolin）虛構的故事，卻受卓寧經歷所啓發，把昔日見聞放進其中。由《毒網》金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）操刀，除了卓寧，還有奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew Mcconaughey）、《關鍵第4號》艾歷斯彼迪化（Alex Pettyfer）、《真愛如血》祖曼堅尼路（Joe Manganiello），以及麥寶瑪（Matt Bomer）與奇雲納殊（Kevin Nash）等參演。

莎瑪希恩演回富婆身分

《光豬舞壯士》成本不高卻票房大賣，3年後推出續集《巨揪舞壯士》，馬修與艾歷斯沒再參演，講述Mike退出脫衣舞男行業後3年，剩下的舞團成員亦計劃告別舞台，他們踏上參加脫衣舞大會的旅程，決定用最後一場表演告別舞男生涯。史提芬蘇德堡在續集退居攝影及剪接崗位，改由合作多年的《盜海豪情》監製格哥利積及斯（Gregory Jacobs）執導，成本比上集調高至1480萬美元，全球進帳1.22億美元（約9.5億港元），依然有賺無蝕。其實宛如公路電影的《巨》片，應該是最好的終結，尤其講述Mike等人的熱舞場面比上集多姿多彩，在脫衣舞大會，5名猛男各施各法大顯神通，起碼在排舞心思與誘人程度而言，遠比今集精彩。

《舞壯士：最後的舞》開場不久即上演Mike以火辣舞蹈誘惑富婆Maxandra的戲碼，近5分鐘戲分成為全片最多人談論的焦點，沒裸體只有舞蹈，卻如「愛情動作」片。有舞蹈根基的卓寧達譚雖然老了，尚可應付；飾演Maxandra的《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）受訪時表示該場戲對她而言是大挑戰。據報拍了足足3日，莎瑪稱看來不費吹灰之力，其實她第一次綵排完已經周身骨痛。

此外，片中講述舞蹈員在巴士表演給官員看，期望她能開綠燈讓劇院不要關閉，是比較有趣的一幕。反而結尾最後表演的高潮戲，平平無奇，即使Mike與女舞蹈員的雨中雙人舞，也欠缺火花，就跟劇本本身一樣的薄弱。Maxandra與Mike欲拒還迎的曖昧戀情變成主打，過往的舞男組只在Mike跟他們視像通話時才匆匆客串一幕，結局篇如愛情童話，似乎跟舞壯士關係不大。今集還要由史提芬蘇德堡再次執導，相信不少觀衆會感到失望。尤其想用雙人舞蹈帶出欲望、信任、自由與自主等觀點，亦效果不彰。唯一是選角獨到，現實中的莎瑪希恩是名副其實的富婆，身為奢侈品牌開雲集團老闆皮諾（Francois-Henri Pinault）的太太，片中她華衣美服，出入均是名車與私人飛機，根本是莎瑪本人的寫照，而且可能更誇張。

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