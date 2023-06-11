香港開騷慶祝相識10年 大曬廣東話 Earth Mix互餵點心玩求婚

泰國BL劇《千星傳說》2021年推出，講述暗戀Earth的女生意外身亡，心臟移植到Mix身上，Mix康復後得悉女生的過去及對Earth的心意，打算完成她遺願。劇集播出後，Earth與Mix人氣急升，去年再合演BL劇《邱比特的遺願》。

Earth與Mix前日首度在港舉行粉絲見面會，用廣東話自我介紹，還以自己名字作詩。Earth說：「大家好，我係球哥，地球圍繞太陽公轉，但我只圍繞住你哋轉」。有中文名「汪始慧」的Mix則說：「大家好，我係慧慧。要留住我心，就要先綁住我個汪始『胃』。」Mix表示稍後會在泰國開騷，最近忙於排練，加上仍在大學修讀獸醫，經常溫習至凌晨兩三點才休息，透露來港途中身體不適兼發燒，現已康復，稱抵港後去了車公廟拜神，可能獲神明庇佑。

親密「同居」互相照顧

Mix稱與Earth相識時，自己只有16歲，對方則約21歲，能在港與粉絲一起度過10周年，是個難忘的回憶。二人透露私下關係親密，經常到對方家中作客，稱疫情期間因要雙雙隔離，變相同居。Earth稱Mix因而開始學煮飯，「以前是我執屋煮飯，照顧Mix，現在輪到他照顧我了」。

活動上Earth與Mix重演《千星傳說》及《邱比特的遺願》場面，包括擁抱及餵吃零食，台下粉絲即時歡呼。大會邀粉絲教Earth與Mix講廣東話，台下粉絲似大整蠱，教他們說「嫁畀我」及「我願意」，Earth與Mix不知就裏照說，變成向對方「求婚」，及後知道句子意思，即捧腹大笑，Mix還向Earth遞手示意想收戒指，場面搞笑。之後大會安排港式點心讓二人互餵品嘗。

Mix哭說感受 獲Earth拭淚

活動尾聲，粉絲送上蛋糕祝賀二人相識10周年。Earth表示很開心舉行粉絲見面會，大讚港迷可愛，「與Mix相識10年，他一直很用心工作，會永遠在身邊支持他」。Mix則謂首次來港，感受到大家的愛，他也很愛大家，每次談及感受都會想喊，隨即哭着說不知自己在幕前會做多久，因為又要讀書又要拍戲，「10年來經歷了許多，有開心及不開心，多謝Earth與我一起奮鬥，真心希望Earth永遠當我的哥哥」。淚流滿臉的Mix獲Earth拭淚，場面感人。最後二人唱出《千星傳說》同名主題曲，並將副歌歌詞改成廣東話，誠意十足。

Earth與Mix開騷前接受本地傳媒訪問，二人稱希望未來可挑戰偵探及古裝劇。Earth稱喜歡吃麵粉類食物，大讚港式點心奶黃包好味。

記者：蘇珮欣