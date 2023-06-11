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娛樂

ANSONBEAN恨演超級英雄 林宣妤專注工作拒談感情事

【明報專訊】ANSONBEAN（陳毅燊）、林宣妤、袁澧林、黃妍、蔡穎恩、林奕匡與太太李靄璣前晚出席藝術展覽活動。ANSONBEAN表示喜歡逛藝術展吸收創作靈感，小時候獲家人安排學畫畫，覺得很有趣，「最初學水彩畫，中學開始學素描，特別喜歡畫鍾意的漫畫人物，畫得最多是蝙蝠俠」。他自小鍾意超級英雄和怪獸，入行後拍戲也恨演這類角色，好玩又有動作場面，「最想扮蜘蛛俠或蝙蝠俠，可以鋤強扶弱，如果要我演小丑或怪獸都可以，做演員想體驗其他人生」。

ANSONBEAN正拍攝電影，早前考獲駕駛執照後終於大派用場，「有場戲需要駕車，要我單手駕駛，同時望着鏡頭做戲，差點撞到前面架車，好彩及時煞掣，有驚無險」。他參加《全民造星III》出身，有留意《造星V》，看好參賽者Taco（黃泓祖），讚對方的饒舌技巧犀利，表現不錯。

來自馬來西亞、曾奪2017年《華姐》亞軍的林宣妤現為Studio VO旗下藝人，去年參演李心潔監製電影《富都青年》，與台星吳慷仁合作，今年7月將拍港劇，劇本仍籌備中，故事內容、合作對手及角色未能透露。問角色是否需要性感？她說不需要，性感視乎劇情需要。問到感情生活？她搖頭不答，身旁經理人代解圍稱不談感情事。她之後重複經理人所說：「要專注工作，不講感情。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕林宣妤 ANSONBEAN（陳毅燊）

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