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娛樂

IG獲李拿特追蹤 呂爵安：人生成就解鎖 姜濤自嘲「上籃炒粉 實在太丟臉」

【明報專訊】姜濤去年11月參加「903 AllStar籃球賽」腳部受傷，需要做手術及停工休息，至今年初才復出，他曾透露膝蓋韌帶受傷6年，醫生檢查時指他情况嚴重，預計兩小時的手術最後4小時才完成，他一度擔心影響跳舞，幸好復元比預期快。

近日NBA球隊波特蘭拓荒者的當家球星李拿特（Damian Lillard）訪港，姜濤前晚與MIRROR隊友呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）出席活動，跟李拿特切磋球技。今次是姜濤受傷後再次在公開活動打籃球。不過他對自己的表現未滿意，在社交網分享照片及片段，見他帶球跑步及投籃時動作自如，但他自嘲上籃時姿勢完全沒有進步，「上籃炒粉，實在太丟臉」。

Edan攔截李拿特失敗超興奮

自封「追星安」的Edan與偶像李拿特合照又獲簽名球衣外，在球場上嘗試攔截李拿特，雖失敗並跌倒，但他心情非常興奮。他在社交網分享被李拿特拍心口搭膊視頻，留言：「佢攬我。」他又說︰「有得mark NBA Superstar，然後好似Paul George咁被佢In My Face絕殺，老咗真係可以好自豪咁同自己嘅孫晒命，無憾了無憾了！It's Dame Time！今（前）日罰球幾準，唔似Stanley炒幾球layup，不過射Dame Time Shot全部Air。完美結局，夾都夾唔到。開心仔，滿足了！」Edan之後又透露其Instagram（IG）獲李拿特追蹤，是「人生成就解鎖」。

娛樂組

相關字詞﹕李拿特（Damian Lillard） 呂爵安（Edan） 姜濤

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