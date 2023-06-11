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娛樂

港姐首輪面試 佳麗質素參差 王敏慈撞樣范冰冰 Angela視麥明詩榜樣

港姐首輪面試｜本地高學歷佳麗 vs. 內地大軍

【明報專訊】《2023香港小姐競選》昨日舉行首輪面試，89名參選佳麗早上陸續現身將軍澳電視城。今屆參選佳麗由18至27歲，當中27歲趕搭尾班車更多達10人，部分參選佳麗是內地專才，亦有從海外來港參選，但質素未見突出，較出眾有「翻版范冰冰」王敏慈、「嫩版麥明詩」Angela、「高版阿Sa」王怡然、「金髮蔡思貝」Juliana及2017年港姐冠軍雷莊提名的Michelle。

21歲王敏慈貌似范冰冰，就讀中央戲劇學院表演系，更是音樂才女，經常參加比賽。22歲Angela跟2015年港姐冠軍麥明詩同是英國大學法律系畢業，由母親的朋友趙曾學韞提名，她稱視麥明詩為榜樣。可覺得似麥明詩？她說：「佢靚啲！」

Michelle獲港姐冠軍雷莊提名

24歲Michelle是港大財經系碩士，身材苗條，不時在社交平台分享靚相。她表示選港姐是夢想，雷莊亦有給予少少貼士，叫她自信多一點。讀浸大的21歲王怡然跟蔡卓妍（阿Sa）撞樣，不過比阿Sa高，拖篋到場的她穿上短裙大騷長腿。染了一頭灰金髮的首飾網店老闆Juliana貌似蔡思貝，有別於其他參選佳麗，cool爆展現個性。22歲「翻版舒淇」譚小白與25歲Darling同是第二次參選，譚小白表示今年選不到會再接再厲。

鄧佩儀化身「屯門娜娜」搶鏡

今次面試佳麗質素參差，部分人選擇出奇招，23歲鄧佩儀以一身「屯門娜娜」造型亮相，上身露出膠紙搶鏡。25歲見習律師Jenny以閃片裙閃爆全場。26歲Katherine出動烈焰紅唇。25歲Hazel以「齊蔭七仙羽」造型亮相，令人留下深刻印象。23歲Cecilia出場自我介紹時突然繞場一周。24歲Doris大方展示前臂紋身。3名18歲參選佳麗Surine、Jonna及Hanna剛考完DSE，一臉稚氣。27歲趕搭尾班車參選有10人，包括Costa、Elaine、Windy、Sylvia、Victoria、Maggie、Charlene、Stella、Millie及Hannah。

何小慧承認多內地佳麗參選

無綫高層樂易玲與港姐統籌總經理何小慧大讚面試佳麗質素不錯，相片和真人好接近，有不少在社交網已有粉絲，更有高學歷。她們透露參選佳麗不止89人，有20多人包括海外參選佳麗趕不切到港，需要Zoom面試，亦多了內地佳麗參選，何小慧說：「係多嘅！好多內地人來港讀書，有些已在港住了多年，全部都有香港身分證才可參選，有些沒香港身分證，我們會鼓勵她們參加《華姐》。」對於有佳麗紋身，樂易玲表示要視乎大小及圖案再決定。她們表示今屆港姐只有決賽，一定會到外地拍攝外景，地點稍後公布。問樂易玲要辦前夫陳君毅喪禮同時處理工作，可會分身不暇？她說：「工作和家事都可以一齊處理，星期一（12日）已經請假。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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