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娛樂

《偶像漩渦》劣評 韓媒指將轉投Marvel宇宙 Jennie化身冰雪女英雄救世

【明報專訊】韓國女團Blackpink成員Jennie唱而優則演，最近在HBO劇集《偶像漩渦》（The Idol）飾演舞蹈員，卻因舞姿意淫惹起部分歌迷不滿。據韓媒Dispatch報道，Jennie進軍國際影視界的計劃並未因此受阻，有望加入Marvel電影宇宙（簡稱MCU），在亞裔演員為主的超級英雄劇《Team Agents of Atlas》扮演擁有操控冰雪異能的K-Pop女歌手Luna Snow，網民大讚角色恍如為Jennie度身訂做。

繼金秀賢參演《復仇者聯盟2：奧創紀元》、馬東石加入《永恆族》、朴敘俊亮相《Marvel隊長2》之後，再有韓星加盟MCU消息，說的正是Blackpink成員Jennie。據韓媒Dispatch報道，Marvel電影公司與Jennie所屬事務所商討接近一年，後者亦對拍攝超級英雄劇《Team Agents of Atlas》甚感興趣，只待雙方討論合作細節，便可正式公布詳情。

根據Marvel漫畫原著，來自韓國的Luna Snow原名雪希（Seol Hee），父母雙亡之後，跟年紀老邁的祖母相依為命，她努力練習唱歌和跳舞，希望入行賺錢照顧長輩，最終成為人氣女歌手，某次獲鐵甲奇俠創辦的Stark工業邀請擔任表演嘉賓，其間遇上恐怖組織A.I.M.襲擊，她為保護歌迷而被壞蛋擄走，更被困在冷凍機內，淪為恐怖分子的實驗品，結果因禍得福，獲得操控冰雪的異能，變成《魔雪奇緣》的韓版Elsa，從此以兼職K-Pop歌手、全職超級英雄身分保護地球。

由於Luna Snow能歌擅舞，可說流利韓語和英文，Jennie可謂最佳人選。事實上，今年1月已有傳她會參加新劇試鏡，亦有網民表示，早在去年亦有蛛絲馬迹，包括曾經參演Marvel電影如《尚氣與十環幫傳奇》的陳法拉、《復仇者聯盟2：奧創紀元》金秀賢，以及《奇異博士》黃凱旋等亞裔演員，突然追蹤Jennie的社交媒體Instagram；《尚氣》男主角劉思慕亦曾偕女友Allison Hsu入場欣賞Blackpink洛杉磯演唱會，似為迎接Jennie加盟Marvel大家庭做好準備。

角色曾出現在電腦遊戲

《Team Agents of Atlas》除了改編自同名漫畫，Luna Snow這角色亦曾出現在電腦遊戲《Marvel Super War》，於2020年推出市場，曾經找來另一韓國女團f(x)成員Luna配音，如今新劇開拍，角色卻落在Jennie身上。由於這個組織成員以亞裔為主，劉思慕扮演的「尚氣」與伊曼維拉尼（Iman Vellani）演出「Ms. Marvel」亦曾加入，未知新劇《Team Agents of Atlas》開拍時，二人可會客串？

相關字詞﹕劉思慕 黃凱旋 金秀賢 陳法拉 朴敘俊 偶像漩渦 Blackpink成員Jennie

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