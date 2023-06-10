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娛樂

挑戰42公里越野馬拉松 譚俊彥信心十足 預計7小時內完成

譚俊彥崔建邦挑戰42公里馬拉松 朱智賢拍劇撞期冇得跑

【明報專訊】譚俊彥（Shaun）、崔建邦、江嘉敏、朱智賢及方紹聰昨日出席10月舉行的《苗圃挑戰12小時2023》啟動禮，譚俊彥與崔建邦預告會挑戰42公里越野馬拉松，為基層家庭小朋友籌款。

崔建邦最驚跑斜坡

譚俊彥透露是崔建邦邀他參賽，之前為長者派飯，今次活動是幫助基層家庭小朋友，覺得很有意義，便一口答應。崔建邦說：「Shaun是我入行第一個認識的朋友，當時我在港台工作，他已出道拍戲。『苗圃』想搵藝人支持，我第一時間想起Shaun，他是個做大事的人，形象和體能都很好。」

譚俊彥每天跑步，昨日出席活動前才跑完10公里，故有信心挑戰42公里，預計7小時內完成。崔建邦平時甚少跑步，為今次活動已開始練跑和減磅，笑言還要食補鈣藥。他最驚是跑斜坡，譚俊彥說：「你跑唔郁，我孭你。」譚俊彥表示完成劇集《新聞女王》後，計劃一家四口返內地探親，因疫情已4年沒到內地，回港後為新劇開工。崔建邦正籌備清談節目，類似《諸朋好友》。

朱智賢狂食蛋糕暴肥

任活動司儀的朱智賢也想參加馬拉松，有信心應付到，「我平時有行山，之前拍水上遊戲節目，被影到現豬腩肉的相大受打擊，便下定決心跑步減肥，目前減了6磅，暴肥因之前瘋狂吃蛋糕，現已戒掉」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕苗圃挑戰12小時2023 朱智賢 崔建邦 譚俊彥（Shaun）

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