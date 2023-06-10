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娛樂

黃金盛女難接受男士埋身 56歲陳法蓉追求海枯石爛愛情

陳法蓉對愛情執著信緣分 凍齡秘訣保持心境開朗

【明報專訊】1989年港姐冠軍陳法蓉入行至今34年，參與演出的作品不計其數。她在無綫話題劇《一舞傾城》飾演風情萬種、重情重義的夜總會媽媽生「沙律」，跟過氣黑幫大佬青龍（唐文龍飾）是夫妻關係，演繹一段刻骨銘心的愛情。現實中，56歲陳法蓉經歷幾段沒結果的感情，至今仍是單身的黃金盛女，她承認很難接受男士埋身，不過一旦拍拖，就會變成超級戀愛腦，「我外表似很精明、獨立及有霸氣的女人，不過當投入愛情，身邊朋友即形容我是『鱷魚頭老襯底』及『8歲細路仔』，所有事都以男友為中心，會用盡力照顧、關心、愛惜及幫助，絕對是有異性無人性」。

陳法蓉在劇集《一舞傾城》飾演沙律媽，默默等待丈夫刑滿出獄重過新生活；陳法蓉與唐文龍首次合作拍劇便扮演夫妻，需短時間混熟，然後談情說愛，鏡頭前少不免互攬對方，演繹夫妻甜蜜。

自認聽話女友 拍拖目標結婚

現實中，單身多年的陳法蓉稱太耐沒拍拖，已記不起上一段戀情的年期，又自爆常被好友蔡少芬、毛舜筠取笑細路脾氣，又不愛用腦，跟劇中交際手腕八面玲瓏及眉精眼企的沙律媽有很大差別。她解釋多年仍是單身的原因，「我好執著，想要海枯石爛的愛情，要生要死為止。剛開始時已經向對方講出我的想法，所以如對方沒想過結婚，就好難追到我」。她自爆拍拖時聽話到不得了，男友說一，她不敢說二，前度試過控制她衣著打扮和飲食，她都一一接受，但當對方向她求婚，經過認真考慮，最終還是拒絕。

抗拒相睇 信會遇上對的人

陳法蓉表示不心急結婚，圈中3名閨密朱茵、洪欣及蔡少芬很清楚其性格，從不做媒人，反而黎美嫻和已故好友羅慧娟最着緊其婚姻大事，曾不下一次搞相睇飯局，不過最終沒有下文。她稱抗拒這種太刻意的感覺，「羅慧娟事前不出聲，出來見面後才知是『睇辦』，其中一名男士竟嫌我瘦，好像要等待被對方看中，感覺不太好。我不隨便與男士交換電話，如給對方機會，都會先傾電話，了解一段時間才約見面」。她相信緣分會遇上對的人，故仍等待愛情，如果一個人比兩個人一起時開心，她寧願一個人生活。

不煙不酒 保持心境開朗

陳法蓉扮演見慣風浪的歡場女子，無論外貌、皮膚及身段均保持多年不變，沒被劇中一班年輕對手比下去，獲網民大讚逆齡有法。向來不煙不酒的她稱沒特別保養秘訣，「我沒做運動，由細到大也沒刻意減肥，全靠父母的優良遺傳。不過年紀漸大開始養生，例如飲愛心湯、做美容按摩、針灸及食營養補充品增強免疫力。記得要保持心境開朗，因太多擔憂會容易老」。她自認「宅女」，不用工作就盡量留家休息，避免捱更抵夜。

讚陳星妤聰明 幫鄺潔楹加對白

提到劇中演夜總會「小姐」的陳星妤和鄺潔楹年輕貌美，受觀眾及網民關注。陳法蓉不覺被她們搶風頭，拍攝時反而互相提點，關係融洽，戲裏戲外都流露姊妹情，「返內地拍外景時互相照顧，成班女仔都坐我的車來回酒店，車上會討論點拍好場戲，有時間就一齊出外食飯及看電影，連煲私人愛心湯都預埋我」。陳法蓉認為劇中每個女仔都有自己的故事，拍出來才好看，不介意被誰搶戲。劇中演「KK」的陳星妤首次拍劇，很多事都提問，她會幫助分析，大讚陳星妤聰明又肯主動發問，「我試過向編審提議，加鄺潔楹多些對白，令她的角色更加豐富立體」。回想30多年前選完港姐，她同樣直接出道拍劇，沒接受演戲訓練，慶幸獲前輩劉兆銘、關海山、萬梓良及李香琴等教導，所以她也樂意跟新人分享演戲心得。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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