明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

高速公路被老公叫下車 謝安琪：因我太靚

【明報專訊】謝安琪（Kay）前晚錄影ERROR郭嘉駿（193）、郭奕芯、鄭伊琪（浩南）及譚凱倫主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。Kay向3名女主持送花外，還特製「愛情聖手」燈牌給193，指對方實至名歸。193表示因與對方老公張繼聰（阿聰）是朋友，怕揭露些秘史，影響他們婚姻，不會向Kay問太敏感問題，又提議Kay遇到「唔啱答」問題可含沙射影；Kay笑說會用「我的同事」代替。

Kay透露會分享與老公的浪漫事，稱每年結婚周年都很有儀式感，穿大露背高衩裙，還請化妝師打扮靚靚，然後與老公各自去餐廳會合，像約會一樣，「記得有次回程時，老公突然在高速公路叫我下車，說專心不到駕車，因我太靚，我覺得這句話真心精彩」。

193讚兩人結婚多年仍如此有情趣，自認不是浪漫型，覺得送花一個星期便凋謝不實際，並趁機宣傳8月推出新歌《以為只是沒送花》，MV可能到日本或台灣拍攝。至於MV女主角，他說上次邀請Do姐（鄭裕玲），想不到香港有誰能超越，故邀請外國影后級演員，大家看到會嘩一聲。

193想做「馬拉193」契哥

Kay正拍ViuTV新劇《法與情》，跟眾演員合作愉快。談到她等埋位時睡覺樣子被偷拍，似在祈禱？Kay說：「有些朋友來探班，以為我很大壓力在祈禱，其實我睡着了，助眠產品廣告可以找我拍。」193讚Kay睡姿優雅，相反其隊友肥仔（梁業）同樣愛睡，但睡到像死一樣。《全民造星V》出現「馬拉193」？193笑言知對方家境富裕，很想做朋友，希望帶挈他一起搵錢，「雖然『馬拉193』已被淘汰，但我不介意他爸爸收我做契仔，做他契哥或契弟都無所謂，可以兄弟檔拍廣告」。

記者：陳釗

相關字詞﹕張繼聰（阿聰） 晚吹—戀講嘢 ERROR成員郭嘉駿（193） 謝安琪（Kay）

上 / 下一篇新聞